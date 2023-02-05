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拚居住正義 政院：將盡速研商推動使用權宅等方案

2023/2/5 12:42
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（中央社記者陳俊華台北5日電）為落實居住正義，行政院研議推「使用權住宅」，讓年輕人住得起。政院發言人陳宗彥今天表示，院長陳建仁已請內政部完整規劃，盼涵蓋租屋、購屋、使用權住宅等面向，至於是否能於今年上半年推動，只能說「會盡快」。

媒體報導，行政院待內政部提出「使用權住宅」政策可行性方案後，將召集內政部、財政部與金管會進行跨部會會議，如推行順利，最快今年上半年即可推動。

陳宗彥今天接受中央社記者訪問時表示，陳建仁已請內政部完整規劃，希望能涵蓋各面向，從租屋、購屋、使用權住宅等綜合思考，近期會請內政部報告。

至於政策是否能在今年上半年推動，陳宗彥說，「會盡快」，但時程上也要給予內政部彈性空間。

內政部知情官員表示，如果要將使用權住宅納入社會住宅範圍，需要修「住宅法」放寬社宅定義；使用權住宅並非地上權住宅，因為社宅一般戶最長只可承租6年，但使用權住宅既不是出租也不是出售，民眾可購買20年、30年的長期使用權。

陳建仁1日拜會立法院朝野黨團時指出，行政院與立法院合作打炒房、平抑房價，包括房地合一稅制改革、通過「平均地權條例」、租金補貼等；目前也正在研議「使用權住宅」等政策，盼讓年輕人住得起甚至買得起房子。（編輯：林淑媛）1120205

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