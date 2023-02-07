中和1家3人餓死案 陳建仁促落實照顧脆弱人口群

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（中央社記者賴于榛台北7日電）行政院長陳建仁今天在臉書說，新北市中和區日前發生1家4口3人餓死，獨留失智年邁老父的憾事，他對此深為痛心難過，已指示衛福部督導地方徹底落實照顧脆弱人口群，並檢討社福措施是否疏漏。

新北市中和區3日發生人倫悲劇，因公衛人員聯繫不上個案，報請里長轉警方破門而入才發現一家4口母親與2名兒子死亡已久，僅85歲、罹患失智症的父親存活。

陳建仁今天表示，他對此深為痛心難過，已指示衛福部積極與地方相關單位聯繫協調，除妥善照顧倖存長者，更要督導地方政府徹底落實照顧各脆弱人口群，並檢討現行社會福利措施是否疏漏。

他表示，衛福部除督促地方政府應確實依強化社會安全網核定的專業人力儘速補足，另外，脆弱家庭資訊相對不足，地方政府應依強化社會安全網建立的跨體系多機構分工架構，主動通報與轉介需要協助的脆弱人群，減少可能的執行疏漏。

此外，陳建仁表示，要更善用社區鄰里的關懷支持與通報系統，彌補公部門無法面面俱到的限制。

他表示，政府要肩負起照顧每一位民眾的責任，特別是需要被照顧的鰥寡孤獨、身心障礙者和脆弱者，莫讓這類憾事再次發生，同時也已責成政院政務委員林萬億督導相關部會盡快完成案例檢討報告，作為各級政府改進參考。（編輯：楊凱翔）1120207