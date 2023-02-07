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運安會主委楊宏智遭爆上班外出訪友 行政院3天內完成調查

2023/2/7 11:30（2/7 12:00 更新）
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運安會主委楊宏智遭媒體爆出疑似於上班時間進行非公務行程。（中央社檔案照片）
運安會主委楊宏智遭媒體爆出疑似於上班時間進行非公務行程。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛、劉冠廷台北7日電）媒體報導，國家運輸安全調查委員會主委楊宏智疑似於上班時間進行非公務行程，行政院發言人陳宗彥今天表示，行政院長陳建仁要求以最快速度調查，3天內完成調查報告，勿枉勿縱。

平面媒體鏡週刊今天報導指出，楊宏智在上班期間搭乘公務車，由司機載送至宜蘭訪友，甚至有時也與妻子同行。

國民黨文傳會副主委林家興上午召開記者會表示，如此誇張行徑，竟然被隱瞞3年之久，還是楊宏智的司機每月報出差費用高達數萬元，內部才知楊宏智蹺班真相，這樣的行政院內控機制，螺絲不只是鬆了，根本螺絲掉滿地。

林家興說，把公務司機當傭人，這種貪污腐敗、傲慢濫權的行徑，難道就是民進黨的溫暖堅韌內閣，根本是「朽木內閣」，請問行政院長陳建仁，會不會嚴格調查，並要求這樣貪污腐敗、厚顏無恥的官員立即下台。

陳宗彥今天透過媒體群組表示，陳建仁已責成行政院政風處以最快的速度進行調查，並要求於3日內完成調查報告，勿枉勿縱，確保社會大眾對政府的信任與信心。（編輯：翟思嘉）1120207

#楊宏智
#運安會
#行政院
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