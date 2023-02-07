更多編輯台推薦新聞：
蕭青陽拚18年奪葛萊美 「愛音樂的瘋子」每天跑回收場撿CD
娛樂

蕭青陽拚18年奪葛萊美 「愛音樂的瘋子」每天跑回收場撿CD

專訪／遊戲玩家瀟湘神的真愛宣言 歷時十年終於抵達廢線彼端
文化

專訪／遊戲玩家瀟湘神的真愛宣言 歷時十年終於抵達廢線彼端

圖輯／台灣燈會點亮台北「玉兔壯彩」炫目、日韓團體表演吸睛
生活

圖輯／台灣燈會點亮台北「玉兔壯彩」炫目、日韓團體表演吸睛

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
路透：北韓去年竊加密貨幣破紀錄 鎖定外國航太國防企業
首頁 / 政治

土耳其強震死傷慘重 全聯信義區LED數位迷宮燈飾祈福

2023/2/7 18:59（2/7 19:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北7日電）土耳其強震災情慘重，全聯表示，為感念土耳其在台灣921地震時率先伸出援手，今晚將於正在展演的「光鑰未來_全聯25」LED數位迷宮燈飾中，播放「Pray for Türkiye」祈福畫面，盼土耳其順利度過難關。

全聯在信義區四季酒店預定地打造的「光鑰未來_全聯25」數位迷宮燈飾作品正在展演，全聯表示，這次正好是邀請來自土耳其的OUCHHH創意新媒體團隊打造展區，藝術家Ferdi Alici 與 Eylul Alici 看到家鄉發生強震十分擔憂，在飛回土耳其的班機上，也正好遇到前往土耳其的台灣搜救隊，非常感謝台灣英雄的付出。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

為感念土耳其在台灣921地震時率先伸出援手，將於正在展演的「光鑰未來_全聯25」LED數位迷宮燈飾中，播放「Pray for Türkiye」祈福畫面，今晚會播出4場，時段分別為晚間8時25分、8時55分、9時25分、9時55分，長度為5分鐘。

土耳其南部與敘利亞接壤的地區在當地時間6日清晨發生芮氏規模7.8強震，目前土、敘兩地罹難人數超過5000人，死傷慘重。（編輯：林淑媛）1120207

#土耳其
#台灣
#台灣921地震
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族