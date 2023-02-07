土耳其強震死傷慘重 全聯信義區LED數位迷宮燈飾祈福

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（中央社記者曾智怡台北7日電）土耳其強震災情慘重，全聯表示，為感念土耳其在台灣921地震時率先伸出援手，今晚將於正在展演的「光鑰未來_全聯25」LED數位迷宮燈飾中，播放「Pray for Türkiye」祈福畫面，盼土耳其順利度過難關。

全聯在信義區四季酒店預定地打造的「光鑰未來_全聯25」數位迷宮燈飾作品正在展演，全聯表示，這次正好是邀請來自土耳其的OUCHHH創意新媒體團隊打造展區，藝術家Ferdi Alici 與 Eylul Alici 看到家鄉發生強震十分擔憂，在飛回土耳其的班機上，也正好遇到前往土耳其的台灣搜救隊，非常感謝台灣英雄的付出。

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為感念土耳其在台灣921地震時率先伸出援手，將於正在展演的「光鑰未來_全聯25」LED數位迷宮燈飾中，播放「Pray for Türkiye」祈福畫面，今晚會播出4場，時段分別為晚間8時25分、8時55分、9時25分、9時55分，長度為5分鐘。

土耳其南部與敘利亞接壤的地區在當地時間6日清晨發生芮氏規模7.8強震，目前土、敘兩地罹難人數超過5000人，死傷慘重。（編輯：林淑媛）1120207