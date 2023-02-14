新竹女碩士生聲請保護令遭拒 監委調查有無違失

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北14日電）監委紀惠容今天說，台灣新竹地方法院司法事務官辦理新竹女碩士生聲請暫時保護令事件，為瞭解處理有無違失，及台灣新竹地方法院如何訓練司法事務官，已啟動自動調查。

紀惠容透過新聞稿指出，據網路披露，新竹女碩士生遭同校前男友騷擾、威脅及跟蹤，影響身心甚鉅，去年12月向台灣新竹地方法院聲請「暫時保護令」，但司法事務官庭訊時的言詞及態度，使受暴者感受到極度不舒服，並在「Dcard」平台指事務官不具性別意識且無同理心，之後受暴者並未獲得暫時保護令。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

紀惠容表示，司法事務官是受暴者求助時第一線接觸的司法人員，如果不具備性別敏感度與創傷知情的專業能力，恐造成受暴者第二次傷害。本案司法事務官如何庭訊、言詞有無不當、是否對親密關係暴力有迷思、有否具備創傷知情職能等，需調查釐清。

紀惠容指出，司法機關有無就家暴案件處理，進行相關專業訓練、以及依「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW），司法人員應進行關於CEDAW的培訓，司法機關如何進行相關訓練、培訓內容有無包含性別意識、認識親密關係暴力的權控關係，與創傷影響等課程相關疑義，有深入調查瞭解必要。（編輯：林興盟）1120214