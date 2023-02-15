林智堅學倫爭議向社會致歉 藍委：幫民進黨清理戰場

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（中央社記者王承中台北15日電）前新竹市長林智堅為學倫爭議紛擾向社會致歉。國民黨立委王鴻薇今天表示，林智堅仍未承認有論文抄襲問題，顯然並非真心要道歉，只不過是要幫民進黨及黨主席賴清德清理戰場而已。

林智堅昨天透過臉書表示，上週民進黨內中執會通過未來學術倫理的審議機制，他也做出以下決定，希望不要因為個人的因素，持續造成社會的紛擾，也對這陣子的紛擾向社會大眾致歉。前國安局長陳明通則說，尊重林智堅個人意願，但他深知此舉勢將使林智堅含冤莫白。

國民黨立委王鴻薇今天接受媒體訪問時表示，林智堅通篇的說法並沒有承認自己有學術論文抄襲的問題，看起來林智堅向社會道歉，也不過是要幫民進黨及黨主席賴清德清理戰場而已。

王鴻薇指出，賴清德上任後要處理學倫問題，但一直不敢處理林智堅而受到外界批評及詬病，今天林智堅的動作並非真心要為論文抄襲而道歉，只不過是要幫未來民進黨的選舉清理戰場。

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王鴻薇表示，果不其然，陳明通也立刻發表聲明續挺林智堅，仍舊暗示是調查官余正煌抄襲林智堅。陳明通之所以要力挺林智堅，在於如果林智堅論文抄襲確定，陳明通身為指導教授，也要為林智堅違反學術倫理而負責。

王鴻薇說，現在林智堅是在幫民進黨清理選舉戰場，而陳明通也不過是為自身清白而力挺林智堅，兩人的動作都充滿政治及自己的權宜算計。（編輯：翟思嘉）1120215