立院新會期 國民黨團優先法案關注杜絕黑金政治

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（中央社記者王承中台北16日電）國民黨團今天公布立法院新會期優先法案，共38案。九合一選後衍生出的黑金議題，國民黨團新會期將持續關注，並提出公職人員及總統副總統選罷法修法草案，增訂曾犯黑金槍毒等罪者不得登記參選，盼健全清廉參政，杜絕黑金政治。

立法院第10屆第7會期明天開議，國民黨今天上午在智庫召開立法實務研討會，國民黨立法院黨團也公布新會期的優先法案，共38案，聚焦杜絕黑金政治、落實居住正義、還稅發現金、學術倫理、幼兒教育等議題。

針對去年九合一選舉後衍伸出的黑金問題，為健全清廉參政，杜絕黑金政治，新會期國民黨團將關注相關議題，提出公職人員、總統副總統選罷法及政黨法等修正草案，增訂曾犯國安犯罪、黑金槍毒、賄選前科等罪不得登記為候選人，政黨排黑條款不僅限於負責人，擴及選任人員及黨員代表。

對於去年稅收超徵，國民黨團也主張應還稅於民，提出稅收超徵全民共享發放特別條例草案，每人發放新台幣1萬元，全民共享稅收超徵成效；所需經費來源，得以移用前年底歲計賸餘或舉借債務支應，目前正待朝野協商。

而在學術倫理方面，國民黨團也關注學位授予法部分條文修正草案，對學位論文不公開年限問題加強管理，促進論文公開機制；博碩士生提出學位論文後，需進行相似度比對，並經學校審核後，才能授予學位。

國民黨秘書長黃健庭在會中致詞表示，立法院新會期開議最受關注的就是「超徵稅收、還稅於民」，國民黨團已提出「超徵稅額全民共享發放特別條例」，希望能爭取每人發放1萬元，對於行政院提出的3800億元特別預算中，1000億的「加強社會韌性」等項目有「空白授權」爭議，黨團應嚴格為納稅人把關，要求經費一定必須用在刀口上。

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黃健庭指出，協助青年改善低薪、解決勞保財務問題、檢討長照2.0政策、修正「財政收支劃分法」、穩定國內物價等民生經濟及地方發展的問題，也是新會期聚焦的重點，這都需要立院黨團、智庫與黨中央通力合作，來督促民進黨政府進行改革，甚至提出更好的方案獲取民意認同。

國民黨團總召曾銘宗表示，未來一年是國民黨關鍵的時刻，也是中華民國台灣關鍵的一年，未來一年國民黨團努力的目標就是2024重返執政、國會過半，相信在黨中央的領導，以及智庫的協助下，大家團結一起來達成這個最大的目標。（編輯：蘇志宗）1120216