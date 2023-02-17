國民黨團杯葛立院議事 民進黨籲朝野應良性政策對話

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（中央社記者溫貴香台北17日電）國民黨主席朱立倫批評台灣低薪、缺工、缺人才，民進黨今天表示，廉價的政治口水不會讓台灣更好，國人最關心是新台幣3800億元的疫後特別預算及條例的通過，國民黨立法院黨團杯葛行政院長陳建仁施政報告漠視民意，呼籲朝野進行良性政策對話。

民進黨新聞部主任兼發言人張志豪下午發布新聞稿表示，現階段國人最關心的，就是3800億元的疫後特別預算和條例的審查及通過，國民黨故技重施、阻礙議事，杯葛行政院長陳建仁的施政報告，根本就漠視民意。

民進黨呼籲朱立倫主席，廉價的政治口水，並不會讓台灣更好，過多的事實扭曲和批評，朝野沒有團結和諧，很多總體經濟面的問題就無法有效快速解決。

張志豪表示，蔡總統上任後大力推動經濟轉型，讓薪資穩定成長，2021年國人的實質總薪資，較2015年成長7.6%，打破馬政府時期薪資停滯及倒退的困境。

他並說，青年就業一向都是行政院的施政重點，因此推動「投資青年就業方案」，到2022年11月已協助18萬3656位青年就業，現正規劃方案第二期。

至於產業缺人才的情況，張志豪說，政府已經持續關注多年，為讓國家重點產業人才充沛，積極強化職業訓練，2022年共計訓練2萬2307人，及協助719家企業辦理員工訓練。

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張志豪強調，面對少子女化的挑戰，民進黨執政投入的財源與人力，都是歷年以來最多，今年中央政府總預算，少子女化對策經費達1088億元，較去年成長280多億元，成長35%。而且過去幾年也已經陸續落實各項政策，包括「擴大補助不孕症」、增加有薪「陪產檢及陪產假」、「提高育嬰留停津貼」等等，傾全國之力推動照顧養育子女的家庭。

他表示，台灣社會的人才培育與經濟發展，需要社會各界的通力合作，請國民黨說到做到，提出解決方案，進行良性的政策對話。（編輯：蘇龍麒）1120217