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傳徵召侯友宜選總統 國民黨：純屬臆測

2023/2/22 11:02
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（中央社記者劉冠廷台北22日電）國民黨備戰2024年總統選舉，傳出有意徵召新北市長侯友宜出戰，國民黨文傳會副主委林家興今天說，純屬臆測，不用過度在意，現在就是專注打贏3月4日南投立委補選。

聯合報報導，鴻海創辦人郭台銘表態希望代表國民黨參選總統，黨內憂心重演4年前總統初選之亂，不少民代紛紛表態支持侯友宜。國民黨高層透露，黨主席朱立倫將徵召侯友宜參選總統。

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林家興上午接受媒體訪問時表示，有關總統選舉提名，黨中央許多具名公開發言的高層都一再強調，團結專注打贏3月4日南投立委補選後，由相關部門開啟具體討論、研擬辦法，現階段相關的一些資訊純屬臆測，不用過度在意。

此外，外傳國民黨擬在立委提名辦法中納「大局條款」，防現任議員轉戰立委。林家興說，目前沒有總統、立委提名的討論，如果連相關會議都尚未開啟討論，實在不知道這些資訊從何而來。（編輯：謝佳珍）1120222

#侯友宜
#國民黨文傳會
#林家興
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