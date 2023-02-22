蔡總統監誓 國安局長蔡明彥等人完成宣誓

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「新任行政院、總統府、國家安全會議、國家安全局政務人員及駐外大使宣誓典禮」22日上午在總統府舉行，國家安全局局長蔡明彥（右3）等人舉手宣誓，由行政院政務委員鄧振中（右4）帶領宣讀誓詞。中央社記者鄭傑文攝 112年2月22日

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（中央社記者溫貴香台北22日電）總統蔡英文今天主持新任總統府、行政院及駐外大使宣誓典禮，包括國家安全局長蔡明彥、國防部副部長王信龍、總統府副秘書長張惇涵等人完成宣誓。

宣誓儀式開始後，蔡總統就監誓人位置，隨後司儀唱名宣誓人，宣誓人由行政院政務委員鄧振中帶領宣讀誓詞；副總統賴清德、行政院長陳建仁及總統府秘書長林佳龍等人都在場觀禮。

宣誓人員包括國家安全局長蔡明彥、國防部副部長王信龍、總統府副秘書長張惇涵、國家安全會議副秘書長劉得金、勞動部政務次長李俊俋、文化部政務次長王時思、大陸委員會副主任委員梁文傑、僑務委員會副委員長阮昭雄、客家委員會副主任委員周江杰、駐貝里斯大使徐儷文等人。（編輯：謝佳珍）1120222

總統蔡英文（左）22日上午在總統府主持「新任行政院、總統府、國家安全會議、國家安全局政務人員及駐外大使宣誓典禮」，儀式簡單隆重。中央社記者鄭傑文攝 112年2月22日