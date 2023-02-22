備戰2024賴清德呼聲高 多個立委選區競爭激烈

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（中央社記者葉素萍台北22日電）民進黨中常會今天拍板總統、立委初選時程，2024大選鳴槍起跑。黨內看好黨主席賴清德出征2024，目前尚未傳出其他挑戰者；立委多個選區恐陷激烈內戰，包括台南、屏東等區，現任立委都將遭遇挑戰。

民進黨3月將啟動總統、立委初選。總統人選部分，目前以賴清德的聲勢最高。

前行政院長蘇貞昌日前已公開表態，支持賴清德選2024總統。行政院長陳建仁也說，以前擔任副總統期間也曾和賴清德共事過，發現賴清德是相當優秀、合適人選，相關選務尊重黨部安排。

巴拉圭台灣僑界領袖今天赴中央黨部拜訪黨主席賴清德，並表達支持賴清德代表民進黨角逐2024總統大選。

巴拉圭僑領們表達對台灣政治現況的憂慮，期望民進黨加快腳步回應人民期待，國內本土派可以團結。此外，他們肯定賴清德正直清廉形象及豐富完整資歷，是未來國家元首的適當人選；返回巴拉圭後，將號召海外台派籌組南美洲賴清德後援會，讓國際看見僑界心聲。

民進黨將在3月13日至3月17日進行總統初選領表登記，雖然外界看好賴清德，不過，究竟是賴清德同額競選，或者還有其他競爭者，要等3月17日登記截止，才會成定局。

立委的部分，民進黨將在3月20日至3月24日進行立委初選領表登記。

民進黨多個立委選區，將先有一波內戰。宜蘭部分，現任民進黨立委陳歐珀爭取連任，先前傳出民進黨前宜蘭市長江聰淵蓄勢待發。

江聰淵晚間在臉書發文指出，他在與黨主席賴清德懇談之後，決定不投入2024的立委黨內初選，要讓地方能量能夠團結凝聚，全力迎戰2024的考驗。

即使江聰淵不投入立委初選，不過，陳歐珀可能還會面臨其他黨內挑戰，包括，前宜蘭縣黨部主委黃建財是否投入初選，地方關注。

民進黨2020年立委選戰在台南交出「全壘打」成績，爭取連任的現任立委們2024將先面臨來自黨內強力挑戰，包括，前台南市政府觀光旅遊局長郭貞慧已宣布投入民進黨台南市第1選區立委初選，該選區現任立委為民進黨立委賴惠員。

民進黨內先前因為台南市正副議長選舉、派系糾紛餘波盪漾，立委初選勢將開啟新的角力戰場。

先前屏東縣長初選引起派系恩怨，黨內預料，立委初選恐怕有黨內競爭壓力，此外，無黨籍立委蘇震清的動向，也將牽動屏東立委戰局。（編輯：林興盟）1120222