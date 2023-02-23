充實職權多元性 人權會增聘原民、新住民諮詢顧問

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（中央社記者陳俊華台北23日電）人權會今天說，為充實與增進落實職權的多元性與專業性，20日召開第二任首次人權諮詢顧問會議，並新增聘兩位分別代表原住民與新住民背景與專業的人權諮詢顧問，任期至113年底。

國家人權委員會透過新聞稿表示，從民國109年8月1日正式運作後，隨即依國家人權委員會組織法規定，展開遴聘人權諮詢顧問的作業程序，並發布國家人權委員會人權諮詢顧問遴聘辦法，徵詢各界賢達與專業人士。

人權會指出，包括延聘與新聘現任共計16位人權諮詢顧問，主要來自身心障礙、人權教育、國際公法、勞工、兒少、性別及婦女、環境、媒體與族群等，多元領域的專家學者，依法任期2年。第二任人權諮詢顧問，聘期從112年1月1日起到113年12月31日止。

人權會表示，新增的Awi Mona（漢名：蔡志偉）教授，出身原住民賽德克族 （Seediq Nation），也是台灣第一位留美獲得法學博士學位的原住民；從西雅圖返台後，持續推動原住民族權利運動，並出任總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會土地小組召集人。

人權會說，另一位新聘的人權諮詢顧問是來自越南的陳凰鳳，畢業於越南國立胡志明市大學法律學系，現任政治大學外文中心講師，為回饋愛護她的台灣社會以及共同在台灣奮鬥生活的30萬越裔同鄉，創辦台灣越裔總會。

人權會主委陳菊表示，希望借重來自各專業背景的人權諮詢顧問，繼續奉獻專業與智慧，共同為促進台灣人權保障盡一分心力。（編輯：黃國倫）1120223