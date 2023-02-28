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首頁 / 政治

侯友宜出席228活動提3平3安 稱希望走出自己的路

2023/2/28 17:02
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（中央社記者高華謙新北28日電）新北市長侯友宜今天出席228事件紀念活動時表示，面對現在所有惡劣環境，這塊土地可充滿信心，「我更希望走出自己的路」，用「3平3安」態度傾聽民意，務實解決問題。

他說，為政者要聆聽民眾聲音，用務實、理性與正確方式解決人民問題，用「社會公平、兩岸和平、國家太平」精神共同面對詭譎情勢；紀念228，永遠記得彼此的善待和理解，讓「人民安心、社會安定、國家安全」落實在每個地方。

新北市政府下午在三重228和平紀念公園舉行228事件76週年紀念儀式，包括侯友宜、新北228總會理事長洪顯詔、受難者代表及家屬等到場默哀追思，並向228事件亡者英靈紀念碑獻花。

侯友宜表示，藉還原史實、釐清真相，弭平家屬苦難，用包容與愛的心寬容原諒，更學習包容彼此，只有分享、尊重多元才會共好，但這幾年台灣政治亂象是拚政治、顏色、對立及衝突，人民看不到更多機會與希望，難道228歷史教訓還不夠嗎？

他說，5年前的今天，他選擇選舉這條不同的道路，一心想為國家人民做事，心中永遠有自從警起就不忘的信念，國家人民利益永遠超越黨派，更沒有個人，他期待用分享、多元及共好方式，一起努力為中國民國、台灣開創不同格局，他會更努力認真，讓中華民國、台灣更穩定向前。

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侯友宜會後接受媒體聯訪，媒體詢問5年前決定從政，是否代表5年後也決定多做一些，甚至是選總統？侯友宜表示，面對所有惡劣環境，中華民國台灣這塊土地可充滿信心，他更希望走出自己的路，用「3平3安」態度傾聽人民聲音，務實解決問題。

媒體追問「3平3安」似乎已是總統格局？侯友宜說，「3平」是要幫民眾解決低薪、物價及缺水缺電問題；「3安」是讓人民面對國際衝擊能安心、社會安定、國家安全，這是從政者與政府應扛起的責任。（編輯：李明宗）1120228

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侯友宜
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