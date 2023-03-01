民進黨衝刺南投立委補選 黨公職動員返鄉投票

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（中央社記者葉素萍、王揚宇台北1日電）民進黨中常會今天通過「3月4日南投立委第2選區補選加強作為」，包括黨公職加強動員黨員投票及拉票、向各社團與企業及親友拜票、強化「返鄉投票」宣傳。

南投立委補選倒數3天，民進黨今天召開中常會，談到最新選情。

與會者轉述，黨主席賴清德會中提到，非常肯定蔡培慧的學歷、能力、人品，蔡培慧這陣子非常認真跑行程，南投那麼久沒有提升及進步，大家都期盼改變，最重要的是如何喚起年輕人回鄉投票。

與會者轉述，民進黨秘書長許立明提到蔡培慧選情樂觀，評估有機會勝出。

民進黨中常會通過「3月4日南投立委第二選區補選加強作為」，包括各黨公職加強動員黨員投票及拉票、向各社團與企業及親朋好友拜票、強化「返鄉投票」宣傳。

南投立委補選白熱化，藍綠交鋒不斷。民進黨質疑國民黨候選人林明溱擔任南投縣長期間，出訪浪費公帑；國民黨則批評行政院副院長鄭文燦在桃園市長任內出訪大灑幣。

鄭文燦在民進黨中常會後受訪表示，出國都要符合採購規範，行程由市府秘書處負責安排。

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鄭文燦說，他在桃園市長8年任內，城市外交做很多，增加的姊妹城市或友好城市將近20個，這是不容易的成果；疫情3年，雖然不能出國，但用線上視訊會議方式，增加好幾個姊妹縣市，公務員處理任何出國事務都必須符合規範，不需要政治口水。

另外，民進黨發言人張志豪在中常會後記者會指出，中常會通過「捐血一袋、救人一命、挽起袖子一起來」活動，由民進黨身先士卒，號召、鼓勵民眾踴躍加入捐血、做公益的行列，由中央黨部組織部及社運部盡速規劃相關公益活動計畫，並請各地方黨部配合辦理。（編輯：謝佳珍）1120301