是否重啟核電 張子敬：國家政策還是非核

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北2日電）國民黨立委林思銘今天說，許多支持核電廠退役的國家，為達到淨零排放趨勢，紛紛宣布要讓核電廠延役，台灣有無可能重啟核能發電；環保署長張子敬表示，環境基本法規定要達到非核家園，現在國家政策還是非核。

立法院司法及法制、社會福利及衛生環境委員會聯席會議今天併案審查行政院及朝野立委所提環境部組織法草案；張子敬等人列席報告，並備質詢。

林思銘質詢時提到，現在世界上原本支持核電廠退役的國家，為了達到淨零排放的世界趨勢，紛紛轉向，宣布要讓其國內的核電廠延役重啟，而且要挹注龐大資金創建更多大小型核子反應爐，解決能源及氣候變遷2大危機。

林思銘詢問，對環保署來說，未來除了再生能源外，有沒有可能重啟核能發電。

張子敬表示，在環境基本法中就是要達到非核家園，現在以國家的政策來說應該還是非核，除非法律有修改。

林思銘追問，在目前政府執政的狀況下，是否確定絕對不可能重啟核能發電；張子敬表示，以目前的法令規定來看是這樣。

環境基本法第23條條文規定，政府應訂定計畫，逐步達成非核家園目標；並應加強核能安全管制、輻射防護、放射性物料管理及環境輻射偵測，確保民眾生活避免輻射危害。（編輯：趙蔚蘭）1120302