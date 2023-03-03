斯洛伐克經濟部次長：台灣是創新領導者 效仿榜樣

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（中央社台北3日電）斯洛伐克經濟部次長史維茲接受媒體專訪說，俄羅斯入侵烏克蘭後，斯國公司積極尋找新市場，台灣政府提供的中東歐融資基金及投資基金兩項目，均有助斯國企業擴展海外市場，無疑是雙贏策略。

斯洛伐克第一財經大報「經濟日報」（Hospodarske Noviny）3日以「台灣是創新的領導者，斯國效仿的榜樣」為題，發表專訪斯國經濟部政務次長史維茲(Peter Svec)報導。

史維茲於專訪中以2月21日與駐斯洛伐克代表李南陽共同出席雙方舉辦的「中東歐融資基金」說明會為例，強調基於民主價值理念相近，台斯兩國是緊密夥伴。

他對媒體詢及是否擔憂發展對台關係會遭中國誤解並影響中國投資時強調，斯洛伐克是一個民主國家，「我們將與誰，以及以何種方式發展關係完全取決於自己」。

史維茲指出，除台達電、鴻海及友達光電三大知名台灣廠商，期盼更多台商進駐，雙方企業、大學及技術研究單位迄今簽訂16項合作備忘錄，均有助深化合作。

為鼓勵斯國企業申請「中東歐融資基金」，駐斯洛伐克代表處與斯洛伐克經濟部舉辦的說明會，吸引約40家斯國企業約50人參加。

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李南陽於說明會中表示，這項融資基金是繼「中東歐投資基金」後，另一個台灣政府對包括斯洛伐克在內的中東歐國家的具體支持，顯示台灣與斯國的雙邊合作在傳統的台商直接投資生產事業之外，更擴大延伸至政府端投資及融資領域的新型態合作。

他說，在俄烏戰爭、能源危機及通膨的情況下，台灣政府特別提供融資基金，協助包括斯國在內的中東歐國家，希望斯國企業善用及踴躍申請，與台灣企業發展合作關係，共同擴大全球事業版圖。（編輯：黃自強）1120303