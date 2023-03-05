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史瓦帝尼總理戴克禮率團來台 進行商業參訪[影]

2023/3/5 16:20（3/5 17:14 更新）
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史瓦帝尼王國總理戴克禮（Cleopas Sipho Dlamini）（左）5日搭機抵台，他在國賓門致詞表示，史瓦帝尼在許多地方都支持台灣，台灣也支持史瓦帝尼，此行還有投資及商業參訪活動，這也是他首次來台訪問。右為外交部長吳釗燮。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年3月5日
史瓦帝尼王國總理戴克禮（Cleopas Sipho Dlamini）（左）5日搭機抵台，他在國賓門致詞表示，史瓦帝尼在許多地方都支持台灣，台灣也支持史瓦帝尼，此行還有投資及商業參訪活動，這也是他首次來台訪問。右為外交部長吳釗燮。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年3月5日
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（中央社記者吳睿騏桃園機場5日電）友邦史瓦帝尼王國總理戴克禮今天下午搭機抵台，他在國賓門致詞表示，台史雙方從建交以來互相支持受益匪淺，這是他首度來台訪問，此行也將展開商業參訪活動。

史瓦帝尼王國總理戴克禮（Cleopas Sipho Dlamini）應政府邀請5日率團抵台訪問，訪團搭乘阿聯酋航空EK366班機，在下午2時22分抵達桃園國際機場，外交部長吳釗燮親自接機。

戴克禮在國賓門發表談話表示，感謝中華民國台灣政府邀請他與妻子訪台，史瓦帝尼在1968年獨立，雙方並建立外交關係，多年來都因此受益匪淺，史瓦帝尼在許多地方都支持台灣，台灣也支持史瓦帝尼，此行還有投資及商業參訪活動，這也是他第一次來台訪問，戴克禮等人隨後在外交人員引領下離去。

外交部4日發布新聞稿指出，繼史國國王恩史瓦帝三世（H. M. King Mswati III）於去年10月率團來訪後，史國總理戴克禮於短期內率團到訪，充分彰顯台史雙方對兩國邦誼的重視。

外交部表示，此行是戴克禮自2021年7月上任以來首度訪台，團員除總理夫人兼代理檢察長蕭珮（Madam Lomvula Hlophe），還包括經濟企畫暨發展部部長吉納（Thambo Gina）與政務次長姆蘭格妮（Thabisile Mlangeni），以及總理府政務次長史都華（Bertram Stewart）等內閣成員。

外交部指出，總統蔡英文及行政院長陳建仁將分別接見訪團，外交部長吳釗燮也將設宴款待。

此外，訪團也將參訪世曦工程顧問公司、南緯實業公司等長期在史國發展的台商企業，討論未來合作規劃；另將前往新竹科學園區聽取簡報，汲取台灣科技成功的經驗，以進一步發展深受史王高度重視的「王家科學園區」（RSTP）。 （編輯：方沛清）1120305

史瓦帝尼王國總理戴克禮（Cleopas Sipho Dlamini）（左2）5日率團訪台，外交部長吳釗燮（右2）親自前往接機。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年3月5日
史瓦帝尼王國總理戴克禮（Cleopas Sipho Dlamini）（左2）5日率團訪台，外交部長吳釗燮（右2）親自前往接機。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年3月5日
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