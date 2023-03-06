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首頁 / 政治

新竹棒球場疏失爭議 藍委要求吳堂安下台

2023/3/6 15:12（3/6 17:27 更新）
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國民黨立委林為洲（圖）6日表示，內政部次長吳堂安過去擔任新竹市工務處長，任內核定廠商提出細部設計變更，最為爭議植草、紅土，經費竟縮減為新台幣320萬元，排水問題更是直接歸零，要求吳堂安下台。中央社記者郭日曉攝 112年3月6日
國民黨立委林為洲（圖）6日表示，內政部次長吳堂安過去擔任新竹市工務處長，任內核定廠商提出細部設計變更，最為爭議植草、紅土，經費竟縮減為新台幣320萬元，排水問題更是直接歸零，要求吳堂安下台。中央社記者郭日曉攝 112年3月6日
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（中央社記者王承中、吳昇鴻台北6日電）國民黨立委林為洲今天表示，內政部次長吳堂安過去擔任新竹市工務處長，任內核定廠商提出細部設計變更，最為爭議植草、紅土，經費竟縮減為新台幣320萬元，排水問題更是直接歸零，要求吳堂安下台。

新竹棒球場爭議不斷，吳堂安也遭指涉有疏失。吳堂安日前表示，他擔任新竹市政府工務處長時，棒球場相關預算書圖審核，一切都依規定辦理，而他在2021年3月就已離開新竹市政府，當時球場的整地、覆土及排水工程，都尚未施作；報導指稱他有疏失，顯與事實不符。

林為洲今天在立法院召開記者會指出，新竹市政府最早是要向教育部爭取前瞻基礎建設經費，公文內文提及其構想要將興建球場預算從3億元增加到12億元，新竹市政府強調想要興建一座A級球場，未來可以舉辦國際比賽。

林為洲指出，經檢視新竹市政府2017年8月提出的工程概算，當時申請的補助為排水工程4000萬元、植草與紅土回填2000萬元，總共有6000萬元，廠商得標後卻縮減為排水工程2000萬元、植草與紅土回填700萬元。

林為洲表示，進一步發現，施作廠商於2020年4月22日提出細部設計變更，不僅植草與紅土回填的經費縮減為320萬元，排水工程更直接變成「0元」，該項變更就是吳堂安在2020年5月19日正式核定的，過程就是這樣，吳堂安任內核准的，吳堂安責無旁貸，請吳堂安「請不要說謊。」

林為洲指出，吳堂安現在擔任內政部次長，內政部底下有營建署及其他單位，是督導全國重大工程的單位，但吳堂安的督導就是圖利廠商，自己有疏失還有什麼資格督導全國重大工程，要求吳堂安下台。

吳堂安今天則發布聲明指出，有關媒體報導「新竹市立棒球場排水與土壤規格都出現重大缺失，多名官員涉疏失」，時任新竹市政府工務處長時，棒球場相關預算書圖審核，一切均依規定辦理，且早於國110年3月即已離開新竹市政府，當時球場的整地、覆土及排水工程，均尚未施作。報導指稱他有疏失，顯與事實不符。（編輯：蘇志宗）1120306

#吳堂安
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