新版援外政策白皮書 NGO籲增加角色擦亮台招牌

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為強化台灣援外機制的透明性，促進公私部門投入援外工作，外交部預計2023年春季推出「新版援外政策白皮書」。民進黨立委羅致政（右4）舉辦「新版援外政策白皮書」公聽會，邀請各部會與NGO團體提出建言。中央社記者吳昇鴻攝 112年3月7日

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（中央社記者吳昇鴻台北7日電）為強化台灣援外機制的透明性，促進公私部門投入援外工作，外交部預計今年春季推出「新版援外政策白皮書」，台灣海外援助發展聯盟理事長王金英今天呼籲，新版內容應強化民間參與，擦亮台灣能幫忙（Taiwan Can Help）招牌。

台灣2009年首次發布「援外政策白皮書」，根據經濟合作暨發展組織（OECD）標準建置政府開發援助（ODA）資料庫，歷經13年皆未更新。

然而，國際情勢早已改變，各國面臨邊境管制、經濟發展問題等新型態衝擊，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊全球援助工作，疫苗及防疫物資短缺也是國際社會面對的挑戰。

民進黨立委羅致政辦公室上午舉辦「新版援外政策白皮書」公聽會，邀請外交部、衛福部、教育部、經濟部、農委會、國合會、台灣海外援助發展聯盟（Taiwan AID）與台灣世界展望會等單位出席，對新版白皮書內容提出建言。

台灣海外援助發展聯盟理事長王金英表示，過去援外政策白皮書以鞏固邦交為主軸，但新版內容應以人為本，而非僅限政治考量。

王金英舉例，2015年尼泊爾強震台灣募集上億資金協助賑災，其中60%募款透過國合會捐贈、40%由NGO協助推展將資源用於發展當地社區。王金英呼籲，捐款後續追蹤應由NGO執行，彌補政府受限國際局勢的功能空缺，「如此一來，才能擦亮台灣能幫忙（Taiwan Can Help）招牌」。

至善社會福利基金會執行長洪智杰表示，他建議新版白皮書應依總統任期，每4年針對內容修改一次，跟上世界潮流。他呼籲，政府應確立權責機構，依法建立具有高度的窗口整合政府和民間資源，以利彰顯台灣為民主世界前沿的優勢。

外交部預計今年春季發表「新版援外政策白皮書」。外交部次長俞大㵢表示，自2021年底委託中經院依國際合作發展趨勢、聯合國永續發展目標（SDGs），研擬「國際合作發展政策白皮書」。稿件已彙編約200頁，待外交部完成程序後，將續陳國安會轉請總統核定。

俞大㵢指出，新版援外政策白皮書內容重點將以「國際合作發展」取代舊版「援外」概念，連結聯合國永續發展目標取代千禧年發展目標（MDGs），也會依循總統提出踏實外交及互助互惠外交方針推動援外工作。

俞大㵢說，新版重點將強化與理念相近國家的援外組織及國際組織合作，提出台灣區域發展策略以達成鞏固邦交的效益，深化與友好國家的關係。

此外，他指出，新版重點將結合台灣私部門專業，擴大合作量能，也會增加台灣近期就防疫、援助烏克蘭和新南向政策的作為。（編輯：蘇龍麒）1120307