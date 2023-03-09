更多編輯台推薦新聞：
影片／91歲配樂大師約翰威廉斯 放眼奧斯卡最高齡得獎紀錄
娛樂

影片／91歲配樂大師約翰威廉斯 放眼奧斯卡最高齡得獎紀錄

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知
運動

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
中國海外警察局爭議
新聞專題
中國海外警察局爭議1/29
首頁 / 政治

徐佳青：法警證實中共海外警察網攻台灣華語文學習中心

2023/3/9 11:14（3/9 14:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
僑委會委員長徐佳青9日表示，中共對台威脅未曾停歇，甚至透過海外警察服務站對台統戰，法國警方證實中共對台華語文學習中心發動駭客攻擊。圖為位在巴黎的台華語文學習中心。（中央社檔案照片）
僑委會委員長徐佳青9日表示，中共對台威脅未曾停歇，甚至透過海外警察服務站對台統戰，法國警方證實中共對台華語文學習中心發動駭客攻擊。圖為位在巴黎的台華語文學習中心。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北9日電）僑委會委員長徐佳青今天表示，中共對台威脅未曾停歇，透過各類統戰手法企圖奪取海外僑社主導權，並影響對台立場，甚至透過海外警察服務站對台統戰，法國警方即證實中共對台華語文學習中心發動駭客攻擊。

僑務委員會委員長徐佳青上午赴立法院外交及國防委員會報告業務，並備質詢。

徐佳青指出，中共對台威脅仍未曾停歇，透過軍事威脅暨經貿阻礙措施持續對台施加壓力，在僑務工作主要場域透過各類統戰手法，企圖奪取海外僑社主導權，並影響傳統僑社對台立場。

徐佳青提到，中共近年更於海外設置「海外警察服務站」，在服務僑民名義下，從事諸如策誘犯罪民眾返國及監控海外移民等工作，最近台灣在法國的「台灣華語文學習中心」即受到網路攻擊，足見中共滲透友台僑界及干預台灣僑務活動的最新態勢。

徐佳青答覆無黨籍立委林昶佐質詢時指出，法國巴黎的台灣華語文學習中心網站及臉書，去年4月受到駭客攻擊，第一時間已請學校透過正常程序向警方報案，當地警方循線追查後，發現是來自中共在海外的警察服務站發動駭客攻擊，事後僑委會資訊處、外交部駐法國代表處均協助提升資安，防範威脅。

徐佳青說，澳洲、加拿大、中南美洲等地，也都曾出現過類似狀態。

徐佳青答覆民眾黨立委邱臣遠質詢時指出，去年法國台灣華語文學習中心遭駭客攻擊後，已大幅提升海外僑校的資安，同時也提醒僑團與中國商會及相關團體互動時，務必提高警覺。（編輯：郭無患）1120309

立法院外交及國防委員會9日邀請僑委會委員長徐佳青（圖）列席報告業務概況並備詢；徐佳青指出，中共對台威脅仍未曾停歇，透過各類統戰手法企圖奪取海外僑社主導權，並影響對台立場，甚至透過海外警察服務站對台統戰，法國警方即證實中共對台華語文學習中心發動駭客攻擊。中央社記者謝佳璋攝 112年3月9日
立法院外交及國防委員會9日邀請僑委會委員長徐佳青（圖）列席報告業務概況並備詢；徐佳青指出，中共對台威脅仍未曾停歇，透過各類統戰手法企圖奪取海外僑社主導權，並影響對台立場，甚至透過海外警察服務站對台統戰，法國警方即證實中共對台華語文學習中心發動駭客攻擊。中央社記者謝佳璋攝 112年3月9日
#中共
#海外警察
#台灣華語文學習中心
延伸閱讀
假行政服務真監控僑民？中國警察橫行海外5重點看懂媒體揭中國海外廣設非正式「警察局」 威脅異議人士噤聲荷蘭警方拘捕「中國海外警察」流亡異議者盼台守護民主自由歐洲徹查海外警局 異議人士：中國騷擾手段何其多
徐佳青
徐佳青：蔡總統過境美國 僑委會將舉辦4場僑宴台美人紀念228 蕭美琴：認識傷痛才能走向團結
林昶佐
抗暴64週年在台藏人遊行 訴求迫害未完抵抗未止西藏抗暴日64週年 3月5日大遊行為自由而走
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
紐時：FBI介入 美國加強打擊中國海外警務站