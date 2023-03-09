徐佳青：法警證實中共海外警察網攻台灣華語文學習中心

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僑委會委員長徐佳青9日表示，中共對台威脅未曾停歇，甚至透過海外警察服務站對台統戰，法國警方證實中共對台華語文學習中心發動駭客攻擊。圖為位在巴黎的台華語文學習中心。（中央社檔案照片）

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（中央社記者游凱翔台北9日電）僑委會委員長徐佳青今天表示，中共對台威脅未曾停歇，透過各類統戰手法企圖奪取海外僑社主導權，並影響對台立場，甚至透過海外警察服務站對台統戰，法國警方即證實中共對台華語文學習中心發動駭客攻擊。

僑務委員會委員長徐佳青上午赴立法院外交及國防委員會報告業務，並備質詢。

徐佳青指出，中共對台威脅仍未曾停歇，透過軍事威脅暨經貿阻礙措施持續對台施加壓力，在僑務工作主要場域透過各類統戰手法，企圖奪取海外僑社主導權，並影響傳統僑社對台立場。

徐佳青提到，中共近年更於海外設置「海外警察服務站」，在服務僑民名義下，從事諸如策誘犯罪民眾返國及監控海外移民等工作，最近台灣在法國的「台灣華語文學習中心」即受到網路攻擊，足見中共滲透友台僑界及干預台灣僑務活動的最新態勢。

徐佳青答覆無黨籍立委林昶佐質詢時指出，法國巴黎的台灣華語文學習中心網站及臉書，去年4月受到駭客攻擊，第一時間已請學校透過正常程序向警方報案，當地警方循線追查後，發現是來自中共在海外的警察服務站發動駭客攻擊，事後僑委會資訊處、外交部駐法國代表處均協助提升資安，防範威脅。

徐佳青說，澳洲、加拿大、中南美洲等地，也都曾出現過類似狀態。

徐佳青答覆民眾黨立委邱臣遠質詢時指出，去年法國台灣華語文學習中心遭駭客攻擊後，已大幅提升海外僑校的資安，同時也提醒僑團與中國商會及相關團體互動時，務必提高警覺。（編輯：郭無患）1120309