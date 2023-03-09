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中國海外警察網攻台華語中心 外交部：僑務影響不大

2023/3/9 13:17（3/9 13:22 更新）
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（中央社記者吳昇鴻台北9日電）僑委會委員長徐佳青今天指出，中國透過海外警察服務站對台統戰，對法國台灣華語文學習中心發動駭客攻擊。外交部發言人劉永健今天表示，中國的舉動目前對台灣僑務工作影響不大，僑委會駐外人員對僑民提供完善服務，對統戰手法高度警覺。

徐佳青上午在立法院表示，中國近年於海外設置「海外警察服務站」，在服務僑民名義下從事策誘犯罪民眾返國及監控海外移民等工作，最近台灣在法國的「台灣華語文學習中心」受到網路攻擊，足見中國滲透友台僑界和干預台灣僑務活動的最新態勢。

對此，劉永健今天在外交部例行記者會說明，中國企圖影響僑民、對台統戰的手法在西方各國早有所聞，目前對台灣僑務工作並無太大影響。

劉永健表示，僑委會駐外人員對僑民提供完善服務，「其實我國僑民對於中國海外機關的作法也都高度警覺」。

法國巴黎的台灣華語文學習中心網站及臉書去年4月受到駭客攻擊，第一時間已請學校透過正常程序向警方報案。徐佳青指出，當地警方循線追查後，發現是來自中國在海外的警察服務站發動駭客攻擊，事後僑委會資訊處、外交部駐法國代表處均協助提升資安，防範威脅。（編輯：翟思嘉）1120309

#劉永健
#徐佳青
#中國
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