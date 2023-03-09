立院審移民法 保護受家暴離婚外配朝野立委有共識

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（中央社記者葉素萍台北9日電）立法院內政委員會今天審查入出國及移民法部分條文修正草案，朝野立委協商有共識，為保障受家暴的外籍配偶居留權益，修正放寬因家暴離婚且未再婚，不廢止居留許可。

立法院內政委員會今天逐條審查行政院所提「入出國及移民法部分條文修正草案」，朝野立委在部分條文達成共識。

行政院在移民法修正草案的立法說明提到，基於家庭團聚權及兒少最佳利益考量。

現行條文規定，外籍配偶離婚後取得未成年親生子女監護權，才能繼續居留。

為保障受家暴的外籍配偶居留權益，朝野立委今天審查達成共識，修正放寬為「因遭受家庭暴力離婚，且未再婚」的外籍配偶，得准予繼續居留。

修正條文草案並增訂，外籍配偶在離婚後，對在台灣地區已設有戶籍未成年子女「有撫育事實、行使負擔權利義務或會面交往」情形，准予繼續居留。朝野立委對此也有共識。

此外，為強化國境安全管理，遏止外來人口從事違法活動，行政院也增訂罰則與刑責。不過，內政委員會今天因時間限制，未討論相關條文，將另訂期審查。（編輯：林興盟）1120309