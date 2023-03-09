柯文哲訪美行程傳不順 民眾黨：無法提前曝光

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（中央社記者郭建伸台北9日電）媒體報導台灣民眾黨主席柯文哲4月訪美安排未如預期順利。柯文哲辦公室發言人陳智菡今天表示，許多會晤人員與參訪細節都仍在確認中，只是基於信賴與默契無法提前曝光，認為外界有些誤解。

民眾黨中央黨部日前公布柯文哲4月訪美行，規劃預計走訪紐約、波士頓、華府、休士頓，拜會大學智庫、國務院及參眾議員，並參訪生醫產業。

不過，中國時報今天報導，柯文哲此趟出訪安排未如預期順利，不僅地方首長皆未回覆，連拜會國會議員也不如預期，只好找黨籍立委吳欣盈陪同，以國會議員形式交流；總統蔡英文預計月底出訪中美洲友邦將過境美國紐約與加州，民眾黨內評估柯文哲訪美行恐將被比較，拉低訪美效應。

對此，陳智菡受訪時回應，訪美時程長達3週，許多會晤人員與參訪細節都仍在確認中，只是基於信賴與默契，避免有意外無法提前曝光。

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陳智菡表示，柯文哲是以民眾黨主席名義出訪，赴國會山莊由國會議員協助聯繫，或透過回訪進行交流拜會非常自然，也是參眾議會辦公室正式且習慣的處理模式，認為外界應是不理解而產生誤解。

民眾黨立委邱臣遠今天受訪時表示，政黨主席出國訪問過去都有前例可循，政黨主席和黨籍立委出訪也不是第一次，外界不必過多解讀，民眾黨將透過國會外交來盡一份努力。（編輯：蘇志宗）1120309