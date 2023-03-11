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311地震12週年 泉裕泰：有台灣這個鄰居很幸福

2023/3/11 16:31
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（中央社台北11日電）日本311大地震12週年，日本台灣交流協會代表泉裕泰今天透過臉書表示，日台總是在對方有困難時，不停來回伸出善意援手、拉彼此一把；在這個世界的鄰居，還有這般將日本放在心上、並在日本受傷時一起陪著走過的人們，是何等幸福的事。

在台留學的日本學生也在淡水舉辦「第12屆謝謝台灣～日台心の絆」，與會者在當年強震發生的下午1時46分默禱後，一起聆聽學生親自前往當時受災最嚴重區域之一的南三陸町採訪的相關報告，讓現場民眾了解現在的日本東北在堅韌中充滿了活力與生機。

日台交流協會新聞文化部部長村嶋郁代受邀出席，致詞時再次表示對台灣的感謝。她說，此次主辦的日本留學生們，在311當時都只有10歲左右，看到他們從過去到現在、從現在到未來，受人幫助的記憶以及感謝的心意得以傳承、善的循環再循環，讓日本和台灣的友情更加深化，令人感到勇氣倍增。

泉裕泰透過臉書表示，已經過了12年，仍不由得想起來自台灣的民眾在震災後各種有形無形的幫助，他們碰到的每個日本人都擁有著各自和台灣的故事，訴說了在震災當時來自台灣人的幫助有多麼溫暖。

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他說，每當又一次聽到這些令人心頭一暖的故事時，不禁想在這個世界的鄰居，還有這般將日本放在心上、並在日本受傷時一起陪他們走過的人們，是何等幸福的事。

泉裕泰說，日本和台灣總是在對方有困難的時候，像拋接球般地不停來回伸出善意援手、拉彼此一把。即使在疫情中，台灣也在日本缺口罩時及時送達醫療物資，台灣缺疫苗時也是日本最早送上支援；「能夠做到這種程度、互相為對方著想的關係，是真為我們的寶物」。（編輯：林興盟）1120311

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