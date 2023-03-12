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是否再戰2024 宋楚瑜：年齡不是問題 信心與青春同在

2023/3/12 14:18
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（中央社記者王承中台北12日電）是否再戰2024總統大選，親民黨主席宋楚瑜今天表示，最重要的是不要忘記對國家社會的責任，「我這個信心還不錯吧，你看看我這個80幾歲的人像個老頭嗎？」年齡不是問題，而是信心與青春同在。

今天是國父孫中山先生逝世紀念日，宋楚瑜今天前往台北國父紀念館向國父銅像獻花致敬。對於是否要再戰總統，宋楚瑜接受媒體訪問時表示，最重要的是不要忘記對國家社會的責任。

隨後，宋楚瑜還表演站著俯身雙手觸地等動作，並詢問在場民眾「我這個信心還不錯吧，你看看我這個80幾歲的人像個老頭嗎？」宋楚瑜表示，只要有信心，台灣不會被人家糟蹋，大家一起加油，照顧鄉親。

宋楚瑜指出，他好久沒上電視，很多人都問他是不是生病了，他不是生病了，是台灣不能夠生病。台灣現在讓大家覺得，如果所有政黨都以爭權奪利為目標，這不是國父孫中山的理想；要喚起民眾，讓民眾了解自己才是國家的主人。

宋楚瑜表示，任何政黨必須把人民福祉放在心裡，真正了解人民需要什麼。現在大家都在問到底要支持誰，現在要支持的是真正可以帶領全台民眾，走向自由開放，真正讓每一個台灣鄉親享受到自由民主的生活。

宋楚瑜指出，日前他提出「三個找回」，分別是找回民主政治的信心，找回民選政府的信任，以及找回務實處理國際事務兩岸關係。

被問到新北市長侯友宜是否選總統，還是自己要再度親征，宋楚瑜表示，這個問題不需要答覆，「如果早一點的話，2000年你選我，台灣會變成這樣嗎？」所以他不必再怨嘆，他已經盡了努力。（編輯：林淑媛）1120312

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