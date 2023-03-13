社團號召黃埔校友赴中 綠委籲勿落入統戰陰謀

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（中央社記者王揚宇台北13日電）有社團號召黃埔軍校校友赴中國參加黃埔建校99週年活動，引發討論。民進黨立委劉世芳今天呼籲退役將領不要當中國統戰的棋子，落入統戰陰謀，也希望將軍級以上的黃埔校友要知道分寸之所在。

有退伍軍方社團號召500名黃埔軍校校友，赴中國參加黃埔建校99週年活動，而中華民國陸軍軍官學校校友總會長羅際琴第一時間說，此活動非「中華民國陸軍軍官學校校友總會」舉辦，也提醒避免言行被中國拿來作為統戰和宣傳的可能性。

民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰與立委劉世芳、林楚茵今天召開輿情回應記者會，說明有社團號召黃埔校友赴中國等議題。

立法院外交及國防委員會成員劉世芳表示，這個在網路上號召要去中國大陸參加黃埔校友會的訪團，就是一個統戰，因為連在台灣的中華民國陸軍軍官學校校友總會都有特別提到，請他們不要陷入被統戰的陰謀。

劉世芳說，今天黨團召開輿情回應記者會，呼籲在台灣領退俸，尤其是將軍級以上的黃埔校友要知道分寸之所在，也希望大家不要落入被統戰的陰謀、被當成中國統戰的棋子，否則這對台灣的軍心會有所動搖，呼籲退輔會要查清楚、說明白，對外澄清。

此外，媒體提問，有部分台灣網紅、直播主透過發表「捧中貶台」言論，獲得中國網軍、小粉紅按讚支持，得到高額贊助，助長中國認知作戰，未來是否可修法，讓民眾可以辨別網紅的金流。

洪申翰指出，此質疑有很多專家學者提出，是否檢討相關機制與法規，讓大家對於某些金流或言論意圖有疑問時，應該要有能力去釐清及防堵，建立起民主防衛機制，維持台灣的主體性及主權、言論自由與民主價值。

林楚茵說，面對中國在國安上的滲透或認知作戰，需要跨部會了解及關注有沒有隱藏其他犯罪，呼籲相關單位要重視網路上的可能犯罪行為。

劉世芳指出，若有高額捐款疑慮時，應該要去查緝，但這不是在於言論自由的內容，未來若有修法必要，如果屬於滲透來源，會要求法務部等單位處理境外非法資金流動，也會處理錯假訊息等議題。（編輯：翟思嘉）1120313