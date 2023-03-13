黃國書不參選立委連任 藍綠潛在人選浮出檯面

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（中央社記者蘇木春、趙麗妍、郝雪卿台中13日電）因線民事件退出民進黨的立委黃國書，今天表示將遵守承諾不參選連任。地方人士觀察，民進黨市議員江肇國與黃守達接棒呼聲最高，國民黨則是羅廷瑋與李中最可能競逐。

黃國書於民國110年10月間，承認在戒嚴時期曾迫於無奈協助情治單位政治偵搜工作，並宣布退出民進黨，以及民進黨立法院黨團運作，且在這屆立委任期屆滿後，不再尋求連任。

民進黨3月20日將啟動區域立委初選領表，民進黨基層近日呼籲，是否該禮讓黃國書參選，應納入初選民調決定。黃國書今天在臉書發文指出，要為當年犯下的過錯再一次向社會深深道歉，自己將遵守承諾，不再參選立委連任。

地方人士觀察，民進黨在選區內接棒的人選，由市議員江肇國與黃守達的呼聲最高；國民黨方面則是市議員羅廷瑋與李中最可能加入角逐，其中羅廷瑋在本屆議員選舉得票2萬5381票，也被綠營視為競爭這席立委的假想敵。

民進黨籍市議員江肇國接受媒體聯訪表示，尊重黃國書的決定，黃國書交代、重視團結拚勝選這件事，未來，也是他要努力協助的地方。第6選區以目前黨內的規定辦理初選，初選的過程或是初選後，如何整合、協調，團結應戰，未來還有很多工作，他會跟黨部、黃國書討論。

媒體問，是否會登記初選，江肇國指出，這陣子他持續走訪地方，議會現在剛開臨時會，再給他一點時間考慮，臨時會後，他會有清楚決定。

黃守達則說，黃國書為了民進黨團結做出不再參選的決定，他重申，中、西、東、南區要守住關鍵一席，不管怎樣的位置、角色，不可能也不應該排除黃國書。

他說，黃國書在文化、教育、體育推動的建設與改革，沒人可以否認，這些成果必須被延續，也需要被大家記得。至於自己的下一步，會跟黃國書聊過後，再作出決定。未來不管在怎樣的位置上，會一起努力，讓中西東南區變得更好。黃守達強調，一直以來都認為，黃國書應該是被納入提名的考量。

羅廷瑋接受中央社記者電話訪問時表示，目前黨提名的相關規章與制度都還未出爐，且選區內還有其他優秀議員，他個人也還在看黨的規劃，目前還未到中、西區跑過行程。他說，「黃國書今天有這樣的公布，我們也都相當錯愕」，呼籲國民黨盡快布局規劃。

李中告訴中央社記者，目前沒有參選考量，希望國民黨在這區提出適合的人選。

國民黨台中市黨部主委顏文正表示，相關提名作業辦法下週會出爐，將依照黨內相關規定辦理。（編輯：謝雅竹）1120313