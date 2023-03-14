面對中國數位威脅 台灣基進籲政府成立專責單位應對

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台灣基進高雄市議員張博洋（右）、台南市議員李宗霖（左）14日上午在台灣基進高雄黨部舉行記者會，呼籲政府面對中國數位威脅應態度強硬、嚴肅以對，並建議成立專責單位盤點、應對中國的數據通訊威脅。（台灣基進提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年3月14日

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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）針對中國將組建「國家數據局」，台灣基進今天呼籲政府面對外來威脅要強硬，數位發展部應具備「數位國防」能力，建議成立專責單位盤點、應對中國的數據通訊威脅。

台灣基進高雄市議員張博洋、台南市議員李宗霖今天上午在台灣基進高雄黨部召開記者會，呼籲政府面對中國數位威脅應態度強硬、嚴肅以對。

張博洋說，中國國家主席習近平宣布成立「國家數據局」進行更全面性數據監管，意即在全球有逾10億用戶的抖音所蒐集到的數據，都將攤在中國眼皮下，而台灣身為中國資訊戰侵略第一線，別說專責單位，連國會專案報告都沒有。

張博洋呼籲數位發展部應合乎現實需求，將抖音的危害列為台灣數位發展的有害因子，成立專責單位應對，並提升台灣的數位國防能力。

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李宗霖說，台灣應料敵從寬，提高國防安全，中國大網絡、大統戰的戰略下，抖音早已是統戰最佳利器；昨天台北市政府也傳出一名中國籍臨時工上班「玩抖音」，把北市府資訊、民眾個資都拍上影片，敲響台灣資安警鐘。

李宗霖表示，政府目前的資安作為遠遠不足，數位發展部應逐步盤點各種資安漏洞，針對政府單位、關鍵基礎設施等，提供一套具備資訊安全專業的資安守則，讓非資安專業的各單位能夠遵守，落實資安保衛台灣。（編輯：陳仁華）1120314