抖音疑在台中設台灣分公司 檢方調查釐清

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（中央社記者蘇木春台中14日電）中國短影音平台抖音所屬的北京字節跳動公司疑在台中設立台灣分公司，雖經台中市政府經發局派員訪查後，未有違反公司法情事，至於是否違反相關規定，仍待主管機關與檢方調查釐清。

中國短影音平台抖音所屬的北京字節跳動公司，去年底遭媒體揭露疑在台中市東區十甲路一棟社區大樓設立台灣分公司，引發外界關注。

台中市政府經濟發展局今天透過文字稿表示，字節跳動台灣股份有限公司登記所在地，位於台中市東區東英里十甲路某大樓，經派員訪查後，確認所在地並非公司營業場所。

經發局指出，依據公司法規定，公司登記的所在地是指公司法律關係的準據點，包含公司相關公文書等書狀的送達，皆以登記所在地為依據，尚非為營業行為或經營業務的場所，尚無違反公司法。

經發局表示，涉案公司是否有引進陸資或大陸事業，以及違反台灣地區與大陸地區人民關係條例等規定，由中央主管機關認定。

台中地檢署今天告訴中央社記者，全案檢方仍在調查釐清，無法評論。（編輯：黃世雅）1120314