新北綠營議員挺賴清德選總統 籲侯友宜留在新北

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（中央社記者王鴻國新北15日電）民進黨新北市議會黨團今天表態力挺黨主席賴清德參選總統，並籲綠營團結贏得總統及立委選舉；黨團也強調，藍營中參選總統呼聲高的市長侯友宜應留在新北，接受議會監督。

民進黨主席賴清德今天赴黨中央登記參與2024民進黨總統初選。新北市議會民進黨團副召集人張維倩、幹事長卓冠廷及蘇錦雄等多名黨籍議員也在新北市議會召開記者會，率先發聲支持賴清德參選總統。

張維倩指出，賴清德接任黨主席後，力推黨務改革，基層民眾信心逐漸回溫，隨著市議會將於4月開議，新北市長侯友宜有責任與義務留在新北，接受議會監督。

卓冠廷表示，綠營只要團結就能勝選，贏得民眾信任，相較下，侯友宜惺惺作態，等著黃袍加身，若真的要去參選總統就要說服市民，為何前一刻還在說好好做事市政為重，隨後就可能要爭取代表國民黨參選總統，侯友宜和賴清德對照，高下立判，想承擔要為人民服務，就要勇敢說出來。

張錦豪表示，賴清德是能帶領台灣走向國際的人選；彭佳芸說，賴清德積極聽取基層心聲，一定能帶領民進黨勝選；黃淑君也表達支持新北出身的賴清德；李宇翔表示，賴清德關心年輕人，更是台灣所需要能和國際友好的領導人，全力支持賴清德帶領台灣。

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翁震州表示，民進黨跨越不同立場及世代的議員在此支持賴清德參選，新北市人口占了全國六分之一的比例，是可能影響總統是否能勝選的最重要縣市，希望黨內團結一致，新北贏，總統及立委選舉就能勝選。

顏蔚慈表示，民進黨跨派系力挺賴清德，團結是民進黨DNA，新北市率先營造勝選基礎，而國民黨正在內鬥，侯友宜市政行程也銳減，已影響新北市民權益及市政推動，未來希望透過民進黨在議會及各選區努力，讓賴清德能贏得勝選。（編輯：方沛清）1120315