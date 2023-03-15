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美眾院撥款委員會議員團搭專機訪台 將晉見蔡總統

2023/3/15 14:11（3/15 14:23 更新）
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美國聯邦眾院撥款委員會國防小組主席克維特（Ken Calvert）（右3）今天率團搭乘行政專機抵台訪問2天，外交部北美司司長徐佑典（中）歡迎。 （外交部提供） 中央社記者黃雅詩傳真 112年3月15日
美國聯邦眾院撥款委員會國防小組主席克維特（Ken Calvert）（右3）今天率團搭乘行政專機抵台訪問2天，外交部北美司司長徐佑典（中）歡迎。 （外交部提供） 中央社記者黃雅詩傳真 112年3月15日
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（中央社記者黃雅詩台北15日電）美國聯邦眾院撥款委員會國防小組主席克維特（Ken Calvert）今天率團搭乘行政專機抵台訪問2天，成員包括撥款委員會另5名聯邦眾議員，訪團將晉見總統蔡英文、拜會國安會秘書長顧立雄，就台美安全與經貿合作議題交換意見。

美國在台協會（AIT）發布新聞稿指出，此訪問行程為眾議員出訪印太地區的一環。國會代表團將與台灣資深領袖會面，討論美台關係、區域安全，貿易與投資，以及其他與雙方利益相關的重要議題。

外交部發布新聞稿指出，克維特15日到16日率團搭乘行政專機來台訪問，訪團成員包括聯邦眾議員柯爾（Tom Cole）、沃麥克（Steve Womack）、喬伊斯（David Joyce,）、凱斯（Ed Case）及賈西亞（Mike Garcia）共6名撥款委員會成員。

外交部表示，訪團將晉見蔡總統、拜會顧立雄，並接受外交部長吳釗燮款宴，雙方將就強化台美安全及經貿合作等議題交換意見。對於6位跨黨派美國聯邦眾議員到訪，外交部表達誠摯歡迎。

外交部表示，這次來訪的6位聯邦眾議員都是台灣在美國國會的重要友人，過去幾年曾分別在強化台美安全合作、支持台灣參與「世界衛生組織」（WHO）與「印太經濟架構」（IPEF）及台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）等重要議題上，堅定為台灣發聲。

外交部表示，這次訪團成員到訪，再次彰顯美國國會對台灣不分黨派的強勁支持。外交部將持續與美國國會及行政部門密切合作，以穩健深化台美在各領域的合作夥伴關係。（編輯：翟思嘉）1120315

#外交部長
#顧立雄
#美國國會
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