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民進黨：侯友宜反黑金復辟 是否反黑金縣長正副議長

2023/3/17 11:00
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（中央社記者溫貴香台北17日電）民進黨今天召開記者會公開呼籲新北市長侯友宜，既然反對黑金復辟，就應該明確表態是否反對黑金縣長、正副議長且積極行動，是否要求國民黨開除這些黨籍，否則就是「假正義，真黑金」。

疑不滿中國國民黨中央選戰策略會報部分成員背景的侯友宜昨天社群網站臉書（Facebook）貼文表示，拒絕黑金在任何政黨出現，人民不會接受黑金以任何形式再現，黑金不能復辟。

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民進黨繼昨天要求侯友宜清楚表態之後，民進黨新聞部主任張志豪上午偕同新北市議員顏蔚慈、李宇翔，2度召開記者會點名國民黨具有黑金背景的縣市首長、正副議長，呼籲侯友宜既然反對黑金復辟，就應明確表態，而且要有積極行動，是否要求開除這些人黨籍，否則就只是嘴上說說，又在試圖欺騙社會，「假正義、真黑金」。

張志豪表示，無法接受侯友宜只是寫臉書表達「黑金不能復辟」，這種標準「侯氏」不沾鍋，明顯在避重就輕，不敢實際點名選策會10人小組誰是黑金，試圖蒙混過關。（編輯：趙蔚蘭）1120317

#侯友宜
#民進黨新聞部
#張志豪
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