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保障新住民權益 陳建仁：加強協調會報功能

2023/3/17 17:27
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（中央社記者范正祥台北17日電）馬來西亞華僑出身的民進黨不分區立委羅美玲質詢時，關注保障新住民權益；行政院長陳建仁今天表示，加強行政院新住民事務協調會報功能，盤點各部會對於新住民照顧的項目是不是有所不足。

立法院會今天進行施政總質詢，陳建仁率相關部會首長列席備詢。

羅美玲質詢時指出，新住民業務非常複雜，尤其COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，許多新住民陳情，反映遭遇到很多的難題，卻沒有專責單位可處理。

她呼籲，如果不能有像「委員會」這樣層級的新住民專責單位，是不是可以先加強「行政院新住民事務協調會報」功能，因為未來還會迎來世界各國的移民。

陳建仁說，他會深入了解行政院新住民事務協調會報的功能，加強協調功能很重要；加強行政院新住民事務協調會報功能以後，也要盤點各部會對於新住民照顧的項目，是不是有所不足，還需要加強，關於幫助新住民的工作，會一一盤點。

對於羅美玲反映新住民業務散落在各部會，希望未來能有新住民專責單位，陳建仁舉例，客委會一開始也是由會報先開始，然後看照顧的結構會怎樣才比較完整。（編輯：蘇志宗）1120317

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