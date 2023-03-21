外交替代役4/6起開放申請 將募81役男赴14國服務

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（中央社記者黃雅詩台北21日電）國合會今天表示，今年度「外交替代役」招募計畫將於4月6日至5月5日開放申請，預計將招募22項專長共81名役男，派赴中南美洲、加勒比海、太平洋與非洲等14個國家服勤。

國際合作發展基金會副秘書長陳愛貞今天在外交部例行記者會表示，今年度預計招募具農林漁牧、公衛醫療、企業管理、行銷、西語、資通訊、技職教育、工業管理、防災預警等專長役男，並為因應新媒體及影音平台崛起趨勢，擴大招募影片創作與圖文設計領域專長。

陳愛貞表示，外交部自民國90年起委託國合會辦理外交替代役，20年來已派遣超過千名役男赴海外服勤，除協助推展各項援外計畫，也透過公益服務深入駐在國生活，讓當地人民感受到台灣的付出；並以生動的影音紀錄，讓民眾更加認識台灣援外工作。

陳愛貞說，外交替代役已成台灣培養涉外人才的重要搖籃，歷年來有上百名役男退伍後重新加入駐外技術團或國合會行列，成為台灣推動援外工作的重要力量。

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陳愛貞強調，擔任外交替代役前往海外服勤，不僅可善用所學改善當地人民生活，更能體驗異國文化、拓展國際視野、培養獨立自主性格及強化解決問題的能力，透過10個月的役期，更能確定自己的人生目標。

國合會指出，有志投入國際援助事務，且符合外交替代役申請資格者，不要錯過一年僅招募一次的外交替代役。招募資訊可上內政部役政署「役男服一般替代役甄選作業資訊系統」查詢。（編輯：林淑媛）1120321