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淡水基礎設施防護演練 軍警合作驗證作戰計畫

2023/3/21 19:01
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（中央社記者游凱翔台北21日電）國軍第一季「聯合作戰計畫演練」今天進入第2天，關渡指揮部於淡水地區實施關鍵基礎設施防護演練，模擬敵軍將破壞通信設施、癱瘓國軍指揮管制系統，警方也與軍方相互配合，以利驗證作戰計畫。

共機近年來頻頻侵擾台灣防空識別區（ADIZ），深入南部及東南空域，且試圖將逾越台灣海峽中線常態化，壓縮空軍訓練空域，相關舉措已嚴重衝擊區域和平穩定，國軍持續強化相關訓練，防範未然。

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國軍第一季「聯合作戰計畫演練」今天進入第2天，除了空軍模擬緊急起飛攔截等任務外，軍聞社報導指出，關渡指揮部於淡水地區實施關鍵基礎設施防護演練，想定敵軍企圖潛入重要目標，破壞相關通信設施，癱瘓國軍指管系統，國軍透過應援兵力快速反應，並配合警力阻殲來犯特工，有效防護重要設施安全。

軍聞社報導表示，此次演練目的是為了保全指管通聯，防敵特工滲透破壞，透過驗證外層警戒、中層阻殲、核心固守等防護作為，以提升演練成效。（編輯：謝佳珍）1120321

#軍聞社
#國軍
#聯合作戰計畫演練
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