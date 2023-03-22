台南2個女人戰爭 郭貞慧大型影音車拚立委初選

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民進黨立委初選開跑，立委參選人郭貞慧主打翻轉台南市溪北選區，近日她的大型影音車在街上巡迴，播放她「空中翻轉」影片，引發熱議。（郭貞慧提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月22日

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（中央社記者楊思瑞台南22日電）民進黨立委初選開跑，台南市第1選區上演「2個女人的戰爭」，立委參選人郭貞慧主打翻轉溪北選區，近日她的大型影音車在街上巡迴，播放她「空中翻轉」影片，引發熱議。

郭貞慧曾任台南市觀旅局長，她表示，這次影音車是支持者鼎力相助，自己也認為過去沒有人嘗試將大型影音車使用在地方選舉，要打一場不一樣的選舉。

郭貞慧今天透過新聞稿表示，影音車上除了播放過去推動台南觀光的政績外，最吸睛的是她做空中瑜伽的「空中翻轉」姿勢，呼應溪北翻轉的初選主軸。她說，這是為了展現毅力與堅定決心，「看起來毫不費力的動作，其實用盡全力。」

「政治要翻轉，身體也要學會翻轉。」郭貞慧說，希望讓民眾知道，自己累積幾10年產業、服務、推動國際關係及豐富行政經驗。同時她也是3個孩子的媽媽，投入立委初選就是要用盡全力，讓故鄉溪北更好。

臉書上不少網友說，這台影音車令人驚豔，有網友說，本來就知道郭貞慧做事很有創意，沒想到打選戰也讓人驚喜不斷。

至於台南市第1選區現任立委賴惠員於昨天完成黨內初選登記，她強調在過去3年為地方爭取許多建設，但要讓溪北地區人民過上幸福日子，還有很大一段路要走，希望選民支持繼續為地方服務。

賴惠員持續勤走基層，今天晚間則陪同副總統賴清德、台南市長黃偉哲等人出席在南鯤鯓代天府舉辦的「2023台北時裝週AW23」開幕大秀。

目前民進黨台南第1選區立委初選，有賴惠員、郭貞慧完成登記，上演2個女人的戰爭，備受矚目。（編輯：謝雅竹）1120322