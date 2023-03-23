陸戰隊竹圍海灘展開反登陸操演 驗證固安作戰

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（中央社記者游凱翔桃園23日電）海軍陸戰隊今天在列管為「紅色海灘」的桃園竹圍海灘演練反登陸作戰，AAV7兩棲突擊車從中和級戰車登陸艦泛水實施兩棲登陸作業，演練範圍自灘岸延伸到市區，藉此驗證強化戰力、確保政經中樞安全的固安作戰計畫。

這項實兵演練已從20日起在全台各地進行。台北港、八里海灘及淡水河口接近政經中樞，為國軍歷年演習重點，被稱為「防衛鐵三角」，國軍這幾天也與海巡、警方等單位合作，在台北港出動布雷艇阻絕演練，工兵在淡水河口架設阻絕器材，防止敵軍突入。

軍方人士表示，桃園竹圍海灘是少數適合大規模正規登陸作業的灘岸，被軍方列管為「紅色海灘」，從海灘至桃園國際機場等重要關鍵基礎設施不到5公里，國軍守備範圍也從台北港一帶延伸至此。

今天清晨5時左右天還未亮，海軍中和級戰車登陸艦已在竹圍漁港近海待命，上午8時演習命令下達後，扮演紅軍的3輛海軍陸戰隊AAV7兩棲突擊車駛出中和級艦，展開泛水兩棲登陸作業，扮演藍軍的化學兵煙幕營在海灘施放煙幕，掩蔽視線，由守軍反擊並殲滅半數紅軍。

仍有少數紅軍自岸際登陸成功，整個演練場域再從海邊延伸至竹圍市區，除演練戰傷救護，也模擬雲豹八輪甲車輪胎損壞，由官兵攜帶備胎緊急更換；公路總局搶修車也配合出勤演練。

近年中共加大對台武嚇力道，軍方提升訓練強度應對潛在威脅，從108年起恢復每季實施戰備月，將戰備週納入戰備月，依各部隊屬性強化戰力，近期更將戰備月更名為「聯合作戰計畫演練」，整個演練過程依序在各週進行「現地偵查」、「圖上兵推」、「現地戰術」及「實兵演練」程序。

國防部智庫、國防院學者沈明室接受中央社訪問指出，推測此次應為陸戰隊結合固安作戰防衛任務進行實戰化操演，假想敵人可能採取的進攻方式予以驗證，並從中找尋缺點、強化國軍作戰效能；此次演練應包括陸戰隊的兵力部署、機動路線、耗費時間，以及與陸軍守備部隊的聯合作戰及整合。

軍方依不同灘岸狀況及登陸難易度，區分不同等級顏色的海灘，分別有紅色、黃色、以及藍色海灘。紅色海灘是可以實施大規模正規登陸的灘岸、黃色海灘為可實施非正規登陸的灘岸、藍色海灘則是不易實施登陸作戰的灘岸。（編輯：郭無患）1120323

海軍陸戰隊23日於桃園竹圍海灘進行反登陸操演，扮演紅軍的官兵自岸際登陸後持續挺進。中央社記者游凱翔攝 112年3月23日

海軍陸戰隊23日於桃園竹圍海灘進行反登陸操演，其演練範圍自海灘一路至竹圍市區，並有M60A3戰車行經民間道路。中央社記者游凱翔攝 112年3月23日

國軍23日於桃園竹圍海灘進行反登陸操演，其演練範圍自海灘一路至竹圍市區，並有公路總局配合演練。中央社記者游凱翔攝 112年3月23日