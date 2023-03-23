國民黨立委批監委酬庸 擬提修憲案減為7到9人

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（中央社記者陳俊華台北23日電）國民黨立委曾銘宗今天說，監委都是政治酬庸、遇到重要問題就睡著，他將提修憲案，將監委減為7到9人，「明天就開始連署」。監察院秘書長朱富美說，這是高度憲政議題，由立法院審酌。

立法院司法及法制委員會今天邀監察院秘書長朱富美列席，報告民國112年度立法計畫並備詢。

曾銘宗質詢時指出，考試院組織法修法，將考試委員從19人減為7到9人後，決策效率更高；監察委員如果要從29人減為7到9人，則需修憲才可以，詢問朱富美是否贊成。

朱富美答詢時說，這是高度憲政上的議題，監委人數、功能與當時立憲者的考量有關；且監察院跟考試院執掌上有很大區分，監察院要調查行政機關、人員的違法失職，業務牽涉全國、多元，也比較複雜，是否要減少監委人數，由立法院審酌。

曾銘宗表示，監察院遇到重要問題就睡著，「缺水、缺電、缺藥，有沒有調查？」監委調查疫苗採購案，連糾正都不敢。監委沒幾個是望重一方，都是政治酬庸，他將提憲法修正案，將監委29人比照考試委員修正為7到9人，「說到做到，明天就開始連署」。

民進黨立委鄭運鵬質詢時則說，在民主化、法制化年代，監察院、考試院都可以廢掉，考試委員還能減人數，但監察院寫在憲法裡動彈不得。他認為監察院不要做事最好，案子如有違法貪瀆就送法院，不需要監察院調查。

鄭運鵬表示，監察院已變政治工具，怎樣查都不會有人滿意；建議監察院對政策盡量少指指點點，政治案件都不要處理，至於彈劾公務員、不肖的司法人員等，就去抓出來。

另外，曾銘宗指出，司法院大法官提名審薦小組正公開接受各界推薦，詢問朱富美有沒有意願接受推薦，「要不要國民黨團幫妳推薦？」

朱富美表示，她的現職是監察院秘書長，她會在現職把工作做好，謝謝立法院這幾個會期的支持，「其他事情我沒辦法評論」。

曾銘宗追問，是否有意願；朱富美僅說，謝謝。曾銘宗接著表示，「她有意願，沒有否認」。

鄭運鵬質詢時則表示，如果朱富美有機會擔任大法官，「我是百分之百祝福」，希望朱富美把擔任監察院秘書長期間，在立法院、監察院的經驗，能在大法官職務中做結構性檢討。（編輯：蘇龍麒）1120323