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民進黨：盼不分區代表不同領域 避免與初選畫上關聯

2023/3/23 14:02
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（中央社記者葉素萍、范正祥台北23日電）民進黨正在進行立委初選登記，外界關注立委初選協調過程，是否與不分區立委一起談，民進黨高層今天說，不分區代表民進黨對社會負的責任及對社會不同領域需求的關照，不希望不分區立委與初選畫上太多關聯。

民進黨正在進行立委初選登記，外界也關注，目前民進黨協調立委初選過程，是不是會一起談不分區立委的布局。

民進黨內高層說，很少談到，也不希望立委初選與不分區有太多牽連，民進黨希望不分區是代表黨對社會負責任、對社會不同領域需求的關照，不希望太多不分區立委與初選畫上太多關聯。

他說，政治組還是會有，不可能全部沒有政治組，但會盡量照顧各群族、職業領域，特別是比較弱勢部分。

在艱困選區的立委布局，黨內高層提到，艱困選區或與他黨合作的選區，同樣適用「排黑條款」，一審有罪確定不予提名或合作。

此外，立法院長游錫堃今天接受「POP撞新聞」廣播節目訪問，被問到2024立委選舉，民進黨在立法院席次能否繼續過半。他說，是有可能。

被問到民進黨去年縣市長選舉大敗的原因，游錫堃指出，從選票來看，2020年總統蔡英文連任的得票跑掉，但大部分都跑到「中間」，真正跑到在野黨的很少，國民黨增加的選票很少，民進黨支持者對民進黨失望，但也不願意支持國民黨，於是跑到「中間」。

被問到賴清德將代表民進黨角逐2024總統，最近有民調顯示賴清德的支持度位居藍綠白可能人選第一，游錫堃表示，民調都是一時的，還是要努力。他還說，民進黨在過去這段時間，不夠謙虛。（編輯：翟思嘉）1120323

#民進黨
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