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接見卜睿哲 賴清德：願善盡責任 促成兩岸和平發展

2023/3/23 16:04（3/23 21:26 更新）
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副總統賴清德（右）23日接見「布魯金斯研究院」非常駐資深研究員、AIT前理事主席卜睿哲（左），感謝美國長期以來對台灣在各面向的幫助。（總統府提供）中央社記者謝佳珍傳真 112年3月23日
副總統賴清德（右）23日接見「布魯金斯研究院」非常駐資深研究員、AIT前理事主席卜睿哲（左），感謝美國長期以來對台灣在各面向的幫助。（總統府提供）中央社記者謝佳珍傳真 112年3月23日
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（中央社記者溫貴香台北23日電）副總統賴清德今天表示，兩岸問題不只是台灣的問題，也是全世界的問題。台灣處在印太第一島鏈的關鍵位置，有責任也願意扮演積極的角色、善盡責任，促成兩岸和平發展；期盼民主國家形成更緊密的合作團隊，維護印太和平穩定。

副總統賴清德上午在國家安全會議副秘書長徐斯儉、外交部次長李淳陪同下接見「布魯金斯研究院」非常駐資深研究員、 AIT前理事主席卜睿哲（Richard Bush），副總統致詞表示，感謝美國長期以來對台灣在各面向的幫助，未來希望台灣、美國、日本、澳洲與印度等民主國家，能夠形成更緊密的合作團隊，維護印太和平及穩定，確保世界秩序能夠持續發展。

賴副總統表示，民主得來不易，對台灣人民的生存發展很重要，台灣一定會堅守民主陣容。

副總統說，他希望國際都能正面看待台灣的角色，兩岸問題不只是台灣的問題，也是全世界的問題。台灣處在印太第一島鏈的關鍵位置，且與民主世界共享民主價值，有責任也願意扮演積極的角色、善盡責任，促成兩岸和平發展，共同維護印太安全。（編輯：林興盟）1120323

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