中市綠營立委初選登記 黃守達完成江肇國24日前往

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（中央社記者趙麗妍台中23日電）民進黨台中市立委初選登記，第6選區現任立委黃國書已退黨且不參選連任，市議員黃守達今天下午完成登記，市議員江肇國明天前往登記，參選市議員失利的何昆霖也派人領表。

民主進步黨立委提名初選登記今天進入第4天。無黨籍立委黃國書退出民進黨後，日前宣布不再競選連任，台中第6選區（中、西、東、南區）立委一席，綠營被看好人選有正國會的市議員江肇國、新潮流的市議員黃守達，還有正國會的前中市交通局長王義川。

黃守達在父親的陪同下，今天下午前往登記。黃守達表示，除延續黃國書在選區的努力成果，台灣現正遭受中國滲透威脅，面臨爭取國際承認、延續台美印太民主治理的路線、民防體系改革、認知作戰防堵等諸多挑戰與工作，為守住本土派重要一席，他決定參選立委。

江肇國也將在24日前往市黨部登記立委初選，屆時將有多名市議員以及中、西、東、南區的鄉親陪同前往。

參選台中市議員失利的何昆霖今天派人前往領表，他告訴媒體，目前考慮中，先知道要填寫什麼資料，如果真的要選，明天會去登記。而王義川告訴中央社記者，並未規劃參與此次的立委初選。

立法院副院長蔡其昌、立委何欣純今天也前往登記。蔡其昌在黨籍市議員施志昌、王立任、楊典忠陪同下，領表登記第1選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲）立委初選。他表示，如果有機會持續留在立法院，未來會持續推動國會外交，守護台灣民主的生活方式。

何欣純則有黨籍市議員李天生、張芬郁、林德宇、張玉嬿、蔡耀頡陪同，登記第7選區（大里、太平）立委初選，挑戰4連霸，爭取繼續服務台中屯區。

民進黨台中市立委初選登記20日到24日，截至今天為止，共有現任立委林靜儀、莊競程、張廖萬堅、蔡其昌、何欣純以及市議員黃守達完成初選登記。（編輯：謝雅竹）1120323

現任民進黨立委何欣純（左3）23日在黨籍市議員李天生（左2）、張芬郁（右3）、林德宇（右1）、張玉嬿（右2）、蔡耀頡（左1）陪同下，登記黨內台中市第7選區（大里、太平）立委初選，挑戰4連霸。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年3月23日