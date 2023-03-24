台海局勢受關注 劉立欣對加拿大社會談中國威脅

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（中央社記者程愛芬溫哥華23日專電）宏都拉斯擬與中國建交，國際關注台海局勢。駐溫哥華辦事處長劉立欣在與媒體訪談和大學課堂上說明中國對台灣的外交打壓和軍事威脅，也分享台灣如何應對的經驗。

劉立欣20日上午接受加拿大廣播公司（CBC）「晨間新聞」（The Early Edition）節目主持人奎恩（Stephen Quinn）專訪，說明台灣和宏都拉斯有80多年的邦誼，相較於中國的金錢外交，台灣向來致力於推動利於宏國人民所需之民生物資及國家發展計畫，例如協助宏國風災災後重建，也協助其他友邦包括支持聖露西亞人民資通訊（ICT）技能及數位教育等計畫。

她說，中國對台灣國際空間的打壓已到無所不用其極的程度，台灣需要友邦支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、國際民航組織（ICAO）及國際刑警組織（INTERPOL）等國際性組織。

對於台海局勢，劉立欣說，台灣無意挑釁，而中共軍機卻不斷擾台，去年就有高達1700架次軍機入侵台灣防空識別區，甚至數度飛越台海中線，意圖破壞台海現狀。台灣人民除了保持如同烏克蘭人民般的韌性，也獲得美國提供防衛武器，強化自我防衛能力。

劉立欣應邀於17日到亞伯達大學（University of Alberta）東亞政治課堂上主講「台灣與中國關係」，又參與亞伯達大學中國研究中心（China Institute）及台灣研究計畫（Taiwan Studies Program）合辦的圓桌論壇，與會學者專家和學生代表對台灣在地緣政治中扮演的角色十分關注。

最近中國干預加拿大的議題成為新聞焦點，劉立欣在論壇和演講上都強調她很理解加拿大人的想法。她對中央社說：「我分享台灣經驗，是如何長期飽受中國干預，例如近一年來中國對台透過戰略層次的影響力行動，包括操作『疑美論』、『毀台論』、『台積電被掏空』、『美國要讓台灣變戰場』等論述，都是要分化與打擊台灣人民的信念。」

明年中華民國總統大選將登場，劉立欣說，北京想盡辦法操弄台灣民心，一面透過操作網路社群媒體，對台散布中國將武力統一台灣的訊息，並釋放出「美國對台灣假情假意」。另一面北京釋放著「中國善意」，例如之前宣布重新允許台灣白帶魚和竹筴魚進入市場。

劉立欣說：「中國政府想籠絡農漁民，基本上就是說『如果你聽我話，我就給你甜頭吃。』它這種棒子和胡蘿蔔齊下的手法，在台灣、在加拿大、在世界各國都是慣用的策略。」

大學生對台灣的國際地位、供應鏈角色、加拿大如何協助台灣發揮自由民主價值及台灣女力外交等議題深表興趣。劉立欣則推薦由中央研究院社會學研究所研究員吳介民與哥倫比亞大學教授黎安友（Andrew J. Nathan）合著的「銳實力製造機：中國在台灣、香港、印太地區的影響力操作與中心邊陲拉鋸戰」（China's Influence and the Center-periphery Tug of War in Hong Kong, Taiwan, and Indo-Pacific）供學生參考。（編輯：郭中翰）1120324