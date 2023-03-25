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憶李登輝史明 蔡總統：讓台灣自信走向世界責無旁貸

2023/3/25 18:23
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（中央社記者溫貴香台北25日電）總統蔡英文昨天前往故總統李登輝與史明的墓前追思致意，她今天透過臉書指出，兩位民主前輩一生為台灣打拚，對這塊土地的愛，一定會繼續給台灣力量，而讓台灣堅定自信地走向世界，「是我身為總統責無旁貸的責任」。

總統蔡英文29日將出訪中美洲友邦瓜地馬拉、貝里斯，她24日前往五指山國軍公墓特勳區，在李登輝墓前獻花致敬，默禱追思；蔡總統也到台灣獨立建國運動者史明墓前致意。

蔡總統今天在臉書表示，清明節即將到來，下週她將率團出訪，24日運用行程空檔，特別前去看看故總統李登輝和史明，也想起和這兩位前輩相處的回憶。

總統說，國際局勢這幾年有很大變化，台灣也越來越受世界矚目。她時常想起故總統李登輝那句「台灣要交給你們了」的期盼，「這句話，給我們很大的力量」。

總統指出，以前過年過節只要有時間，她都會抽空探望史明。很多人知道，過去很長一段時間，史明歐吉桑也是和她一起在除夕夜吃團圓飯的長輩，而掛心台灣的史明，儘管年事已高，但不忘叮嚀，身為總統要挺住壓力；在史明身上，總是能夠感受到為台灣打拚的源源不絕生命力。

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總統說，能夠跟故總統李登輝和史明歐吉桑相識，是她很珍視的緣分。兩位民主前輩一生為台灣打拚，他們曾經為這塊土地努力的身影，鼓舞了許多後輩，他們對這塊土地的愛，一定會繼續給台灣力量。

總統指出，24日在墓前追思現場，故總統李登輝和史明歐吉桑的親友們都跟她說，這次出訪要加油。「謝謝大家的鼓勵，讓台灣堅定自信地走向世界，是我身為總統責無旁貸的責任」。（編輯：林克倫）1120325

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