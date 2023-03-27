台僑成立「信賴」後援會 推動賴清德訪華府造勢

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（中央社記者徐薇婷華盛頓26日專電）大華府僑界今天宣布成立華府海外後援會，支持副總統賴清德代表民進黨參選總統。總召集人簡明子表示，未來會努力突破台灣五長訪問華府限制，讓賴清德能到美國首都造勢。

賴清德3月15日登記參加民主進步黨總統初選，在同額競選情況下，民進黨中執會同意停辦民調工作，預計4月12日將正式提名身為民進黨主席的賴清德參選2024總統大選。

為支持賴清德，大華府僑界去年12月組成「華府信賴後援會」，成員200多人，待賴清德代表民進黨參選底定後，今天在華府台灣基督長老教會舉行成立記者會。後援會由台灣人公共事務會（FAPA）總會長簡明子擔任總召集人，台僑黃美鳳、黃凱峰出任副召集人。

這是繼紐約僑界後，第2個在美國成立的賴清德海外後援會。紐約僑界3月18日宣布成立「海外信賴後援會」。

簡明子致詞表示，華府僑胞幾乎都有親人在台灣，時時刻刻都在擔心台灣的未來和安危。如今台灣面臨中國霸權持續升高的文攻武嚇，需要最佳的人選來帶領台灣，深化與美國及其他民主盟邦的合作與安全夥伴關係。

他說：「唯有如此，（台灣）才能夠抵禦來自中國的併吞、威脅與危機，讓台灣化險為夷。」

由於來自北京的壓力，中華民國1979年與美國斷交後，基本上總統、副總統、行政院長、外交及國防部長「五長」皆無法造訪具政治意義的美國華府。

簡明子指出，2018年上路的美國「台灣旅行法」，雖在法律上廢除對台灣高層訪美的限制，但實務上限制並未完全消除。他說，倘若這次台灣大選期間，國民黨籍及其他非民進黨籍的候選人都能隨時訪問華府並進行造勢，但賴清德僅因副總統身分而不能到華府，「這樣非常不公平，明顯有歧視待遇」。

簡明子說，FAPA有項行之有年的傳統，會為擁抱台灣主體價值的候選人在華府舉辦歡迎酒會，過去曾為謝長廷、蔡英文及蘇貞昌舉辦。希望能延續這項傳統，早日邀請賴清德到美國國會，與美國議員及政要交流互動，當面向美方闡述他的立場。

針對外界認為駐美代表蕭美琴可能是最佳副手人選，簡明子表示，任何一位對賴清德競選有幫助的人選都非常好，蕭美琴來美國之後的表現大家有目共睹，相信她不管擔任哪一個角色都是非常好的。（編輯：林憬屏）1120327