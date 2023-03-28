駐斐濟台北代表處正名中華民國台灣 享外交特權

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（中央社記者吳昇鴻台北28日電）外交部今天表示，南太平洋島國斐濟正式知會台灣駐斐濟代表處，恢復該處名稱為「中華民國（台灣）駐斐濟商務代表團」。對此，外交部表示肯定與感謝。

外交部亞東太平洋司司長周民淦今天在外交部例行記者會表示，斐濟共和國外交部24日以節略正式知會台灣駐斐濟代表處，恢復代表處名稱為「中華民國（台灣）駐斐濟商務代表團」（Trade Mission of the Republic of China（Taiwan）to the Republic of Fiji），並享有依據1971年《斐濟外交特權及豁免法》的外交特權。

媒體詢問，斐濟此舉是否意味對台灣與中國雙重承認。周民淦表示，有關台灣與其他非邦交國交往，並沒有排除任何狀況，任何國家有意提升對台經貿空間，外交部皆會認真研議。

駐斐濟台北商務辦事處正名中華民國（台灣），官網同步更名。（圖取自中華民國（台灣）駐斐濟商務代表團網頁www.roc-taiwan.org/fj）

周民淦指出，斐濟前任政府迫於中國壓力，2018年片面將台灣駐處更名為「駐斐濟台北商務辦事處」（Taipei Trade Office in Fiji）。

周民淦表示，經政府及駐處人員爭取，加上去年底斐濟大選政黨輪替，由親民主陣營的「人民聯盟黨」（People’s Alliance Party）、「國家聯盟黨」（National Federation Party）及「社會民主自由黨」（SODELPA）合組聯合政府共同執政，決議撤銷前任政府決定，恢復駐處名稱及外交特權。

周民淦說，新任政府肯定台灣自1971年起在斐濟共和國設立代表機構以來，在農漁業、醫療、教育及人才培育等領域密切交流合作，造福斐濟人民，確具實質貢獻。

對此，外交部表示肯定並感謝斐濟新政府的決定，並強調斐濟為台灣在太平洋區域理念相近合作的重要夥伴，兩國政府將在既有合作基礎上，持續穩健交流，深化台斐友好關係。（編輯：蘇龍麒）1120328