遭中國施壓 駐斐濟代表處更名台北商務辦事處

（中央社記者侯姿瑩台北31日電）中國政府施壓斐濟政府，強迫台灣駐斐濟代表處更名。外交部今天表示，駐處對外網站名稱及相關文書已完成更名；政府強烈譴責中國的作為，未來也將持續與斐濟政府溝通，爭取恢復原有名稱。

駐斐濟代表處原先正式名稱為「中華民國駐斐濟商務代表團」（Trade Mission of the Republic of China to the Republic of Fiji）。在中國施壓下，駐處名稱改為「駐斐濟台北商務辦事處」（Taipei Trade Office in Fiji）。

外交部表示，關於駐斐濟代表處更名，「我方已完成相關內部行政作業」，駐處對外網站名稱及相關文書的更名已在今天完成。駐館館牌仍在製作中，外交部將在完成後寄發給駐處，駐斐濟代表處收到後將進行更換。

外交部指出，中國政府挾政經優勢及財務槓桿，脅迫施壓斐濟政府，要求駐處更名，對於中國政府這種作為，「我國政府表達強烈譴責」。

駐斐濟代表處原先正式名稱為「中華民國駐斐濟商務代表團」。在中國施壓下，駐處名稱改為「駐斐濟台北商務辦事處」。（圖取自駐斐濟台北商務辦事處網頁www.roc-taiwan.org/fj）

此外，外交部表示，政府也已針對更名案向斐濟政府提出正式抗議，促請斐濟政府珍視台斐雙方近50年各領域合作的情誼，並將與斐濟政府持續溝通，爭取恢復駐處原有名稱。

外交部指出，中華民國自1971年起在斐濟設立代表機構以來，兩國在農漁、醫療及人才培育等領域保持密切交流與合作。

近幾年來，在中共打壓下，台灣駐厄瓜多、杜拜、巴林、奈及利亞、約旦、巴布亞紐幾內亞等代表處陸續被迫改名。這些國家與台灣無邦交，原本代表處的名稱有中華民國或台灣，都已改成台北。（編輯：趙蔚蘭）1080731