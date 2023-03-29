詐騙問題嚴重 賴清德指示黨團修法避免民眾受害

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（中央社記者葉素萍台北29日電）民進黨主席賴清德今天說，現在詐騙手法相當多元，很多是利用話術、網路、投資、簡訊、即時通訊等釣魚的方式，誘騙民眾上當；賴清德請黨團協助修法，建立更完善的制度，解決這個非常嚴重的社會問題，避免民眾持續受害。

民進黨今天召開中常會，邀請打擊詐欺犯罪中心執行秘書黃國師專案報告「詐欺犯罪打擊與預防」。

民進黨發言人張志豪會後轉述賴清德談話指出，現在的詐騙手法相當多元，很多是利用話術、網路、投資、簡訊、即時通訊等釣魚的方式，誘騙民眾上當。黃國師分享民眾在消息後端如何保護自己，這些實務經驗非常珍貴，可以提供社會大眾來參考運用。

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民進黨中常委王定宇提到，從訊息端，做根本溯源處理，可避免受害者接收到訊息被騙；中常委蔡易餘則表示，事情發生，民眾求助無門，國家是否能有一套制度，讓檢察官幫忙、幫助受害民眾；賴清德認為，這些都是很寶貴的意見。

賴清德表示，上週的行政院會也通過刑法修正草案，增訂加重剝奪行動自由罪、加重詐欺類型及加重結果犯，請民進黨立法院黨團總召柯建銘跟黨團協助修法，建立一個更完善的制度，來解決這個非常嚴重的社會問題，避免民眾持續受害。（編輯：翟思嘉）1120329