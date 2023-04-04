權利回復基金會北中高辦說明會 現場解答申請疑難

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（中央社記者陳俊華台北4日電）權利回復基金會說，為使申請權人更加了解權利回復的申請流程，並釐清條例辦法、受理時間及辦理時程等資訊，8日起將在台北、台中、高雄舉辦3場申請說明會，現場解答申請疑難。

「財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會」是依據「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」規定，受理被害者權利回復案件申請；「權利回復」方式有給付賠償金、回復財產所有權，及頒發名譽回復證書等。

申請條件為曾依「二二八事件處理及賠償條例」、「財團法人戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償基金會」及「戒嚴時期人民受損權利回復條例」，受有賠償的被害者或家屬，或經促轉會、法務部，依促進轉型正義條例認定為國家不法行為的被害者或家屬，都可提出申請。

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為讓權利回復的申請者更清楚申請流程、條例辦法、受理時間，以及辦理進度等相關資訊，權利回復基金會4月8日在台北、9日在台中、15日在高雄，舉辦3場申請說明會，現場解答申請疑難；活動不需報名，可直接前往。

權利回復基金會2月24日通過首批被害者權利回復賠償案件共13件，賠償金額新台幣3417萬元，單件最高金額為736萬元；3月24日通過第2批共44件的權利回復申請案，賠償金額9975萬元，單件最高核發賠償金額為464萬元。（編輯：林克倫）1120404