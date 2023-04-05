郭台銘爭國民黨提名 新北議長蔣根煌挺侯友宜

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（中央社記者高華謙、黃旭昇新北5日電）鴻海集團創辦人郭台銘表態爭取中國國民黨提名選總統，新北市議會議長蔣根煌今天表示，支持新北市長侯友宜；國民黨籍新北市議員林金結也說，侯友宜是適合的母雞人選。

蔣根煌下午接受媒體聯訪表示，郭台銘稱如果民意調查侯友宜較高，國民黨決定徵召侯友宜時將全力支持，這樣就不會造成國民黨分裂；團結都不一定贏，「國民黨沒分裂本錢」，支持民調最高人選，希望國民黨重返執政。

此外，鴻海總部位於新北土城區，深耕土城的林金結說，如果徵召盟友，須顧及人選是否對國民黨有貢獻，徵召理由也須向中央常務委員會、全國代表大會代表講清楚，否則會有土崩瓦解隱憂。

不過，土城順聖宮主任委員、前立法委員盧嘉辰告訴中央社記者，「我當然挺郭台銘」，春節期間曾與郭台銘通電話，當時確實感受到郭台銘想選總統。

另一方面，郭台銘在新北板橋區也有深厚基礎，在地選出的國民黨籍新北市議員周勝考未表態支持誰，只說交由黨中央決定。

國民黨籍新北市議員曾煥嘉說，他較支持侯友宜，「能從商不見得能從政，能從政也不見得能從商」，縣市長有治理城市經驗，對地方、民生與交通等都能純熟執行，這是台灣目前需要的事。（編輯：李明宗）1120405