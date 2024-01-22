印度駐台代表：見證台灣選舉成就 印台因民主而團結

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（中央社記者吳昇鴻台北22日電）印度台北協會今天晚間舉辦共和紀念日酒會，印度駐台代表葉達夫表示，2024年對民主世界是重要一年，幾乎全球一半以上的人口都將舉行重大選舉，各界近日也見證台灣選舉成就，印度與台灣將因堅持民主價值的承諾而團結一心。

晚間酒會現場冠蓋雲集，外交部長吳釗燮、法務部長蔡清祥、海洋委員會主委管碧玲、經濟部次長陳正祺等官員，以及許多駐台使節代表出席。

吳釗燮致詞時說，印度在印太地區將扮演更重要角色，期盼台灣與印度持續在科技、醫藥、教育等領域深化合作共創雙贏；台印將在民主夥伴情誼基礎上，打造更具韌性的供應鏈與合作關係。

印度台北協會會長葉達夫（Manharsinh Laxmanbhai Yadav）致詞時表示，1950年1月26日印度正式施行憲法，賦予所有印度公民自由民主權利；基礎深厚的民主體制、健全與永續的經濟發展，以及科學和科技的傑出貢獻，讓現今的印度成為一個在國內人民自豪，在國際扮演和平基石角色的國家。

葉達夫指出，2024年對民主世界來說是十分重要的一年，幾乎全球一半以上的人口都將舉行重大選舉，各界見證了最近台灣的選舉成就，恭喜每一位積極參與，並努力讓民主過程成功的幕後推手。

他說，政權順利和平的交接，展現出民主韌性及成熟度的高度發展，恭喜新當選的台灣領袖，「我們彼此因為堅持民主價值的承諾而團結一心」。

葉達夫表示，印度2023年擔任G20（20國集團）主席國期間，承諾以世界一家共享未來為原則，致力推動全球福祉，這個哲學亦是印度與台灣力行實踐的共同信念。

他指出，印度目前是世界第5大經濟體，並以超過7%的經濟成長率迅速發展。印度年輕人才具備相當的專業性，每年約有150萬名畢業生成為工程師在各界服務。

他也說，印度友善的經商環境吸引許多台灣企業，印度與台灣的經貿連結大幅成長，雙邊貿易額自2006年的20億美元增長至2022年的109億美元，台灣多家大型廠商受惠於印度推出的製造獎勵政策。

談及在台印度社群，葉達夫表示，許多印度人在台灣取得碩博士等高等教育學位，並積極以他們的創新，為台灣經濟有所貢獻。

他說，農曆新年即將到來，他以印度史詩「羅摩衍那」當中永恆智慧的祝福獻給各界，願新的一年帶來穩健力量和努力動能。（編輯：林興盟）1130122

印度台北協會22日舉辦共和紀念日酒會，傳統舞蹈演出炒熱氣氛。中央社記者吳昇鴻攝 113年1月22日